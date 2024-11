Chi è Amar Kudin: il poliziotto e rugbista scomparso nell'incidente tra due volanti a Roma

Nelle prime ore del 18 novembre 2024, Roma è stata teatro di un tragico incidente stradale che ha coinvolto due volanti della Polizia di Stato. Lo scontro, avvenuto intorno alle 5 del mattino nel quartiere Monte Mario, ha causato la morte dell'agente Amar Kudin, 32 anni, in servizio presso il Commissariato Primavalle. Al momento dell'incidente, Kudin si trovava a bordo di una delle due volanti, mentre l'altra trasportava una persona fermata poco prima.

Nato a Makarska, in Croazia, il 9 agosto 1992, Amar Kudin si era trasferito in Italia in giovane età insieme alla famiglia. La sua passione per il rugby lo aveva portato a militare nelle giovanili della Benetton Rugby, per poi approdare al Rugby San Donà nel massimo campionato seniores. Nel 2014 era tornato alla Benetton Rugby, disputando sei incontri tra URC e Coppe Europee, prima di rientrare al San Donà nella stagione 2015/16. Successivamente, Kudin aveva vestito la maglia delle Fiamme Oro, squadra sportiva della Polizia di Stato, collezionando 97 presenze. Nella stagione 2024/25, aveva deciso di dedicarsi interamente alla carriera in Polizia, entrando a far parte del Rugby Civitavecchia in Serie A.

Oltre alla carriera sportiva, Kudin aveva rappresentato l'Italia come tallonatore dell'Under 20 azzurra, partecipando a due incontri del Sei Nazioni di categoria nel 2011. La sua dedizione al rugby e al servizio pubblico lo avevano reso una figura rispettata sia nel mondo sportivo che in quello professionale.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio. Il presidente della Federazione Italiana Rugby, Andrea Duodo, insieme al Consiglio federale, ha espresso le proprie condoglianze per la perdita di Kudin. In sua memoria, è stato disposto un minuto di silenzio su tutti i campi d'Italia nel fine settimana successivo all'incidente.

La dinamica dell'incidente è attualmente al vaglio delle autorità competenti, che stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze esatte dello scontro tra le due volanti.

