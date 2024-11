Signify accende il Natale

Anche quest’anno, Signify accende la magia del Natale con soluzioni luminose innovative. Il desiderio di immergersi nell’atmosfera festiva già a inizio novembre riflette un nuovo trend che non si limita a un’anticipazione delle tradizioni, ma risponde anche ad un bisogno più profondo di calore e serenità che si vuole prolungare nel tempo. Decorare la propria casa con largo anticipo rispetto al passato e lasciarla addobbata per un periodo sempre più lungo è un’abitudine che oggi coinvolge sempre più famiglie.

Dal punto di vista sociologico, questa tendenza rappresenta una risposta alle incertezze e alle sfide della modernità. L’illuminazione festiva diventa un simbolo di continuità e stabilità, che aiuta a rinsaldare il senso di appartenenza e a prolungare momenti di gioia condivisa. Negli ultimi anni, l’abitudine di anticipare le decorazioni natalizie è cresciuta, riflettendo un desiderio di serenità e benessere. Dal punto di vista psicologico, decorare la casa in anticipo per le feste stimola l’ormone della felicità, la dopamina, e favorisce uno stato di benessere. Ricordare i momenti natalizi felici del passato, infatti, può ridurre lo stress, migliorando la percezione del presente e rafforzando il legame con le tradizioni. Inoltre, uno studio del 2023 pubblicato su Longitudinal and Life Course Studies[1] evidenzia come le decorazioni natalizie, specialmente se anticipate, assumano un significato sociale e psicologico profondo. Questi rituali decorativi non solo infondono gioia individuale, ma rinforzano anche il senso di continuità e di connessione all'interno delle comunità, creando un'atmosfera di accoglienza e appartenenza.

In questo contesto, Signify propone una gamma di soluzioni luminose che interpretano questo bisogno di benessere e innovazione. Le luci Philips non connesse e l’offerta smart lighting di Philips Hue e WiZ si adattano perfettamente a qualsiasi spazio, permettendo di decorare e regalare un tocco di magia capace di rendere unico ogni momento di festa.

Luci che portano il Natale nelle case

Le decorazioni natalizie sono incomplete senza un’illuminazione che possa trasformare gli spazi. Le Philips Hue Festavia sono le luci perfette per l’albero di Natale o per decorare l’intera casa, spazi esterni compresi. Queste strisce LED intelligenti, disponibili nelle versioni 8, 20 e 40 metri, si connettono facilmente tramite l’app Hue, permettendo di personalizzare l’atmosfera con colori, intensità e persino sincronizzando le luci con la musica tramite Spotify. Sono ideali per aggiungere un tocco di magia alla serata di Natale, creando giochi di luce che seguono il ritmo delle canzoni festive.

Con oltre 16 milioni di colori disponibili, le luci Festavia possono essere regolate per creare ambienti accoglienti o dinamici, e grazie alla compatibilità con l'assistente, come Alexa o a Google Assistant, è possibile controllarle in modo facile, con la propria voce, come chiedere ad di accendere la magia del Natale.

Idee regalo perfette da mettere sotto l’albero di Natale

Se stai cercando il regalo perfetto, le proposte luminose di Signify si adattano a ogni esigenza, con un occhio all’innovazione e alla funzionalità.

Per i più piccoli, la Philips Hue Go è un dono ideale per rendere le camerette più magiche durante le feste. Questa lampada portatile, dalla forma originale a mezzaluna e dotata di batteria ricaricabile e può essere facilmente trasportata ovunque. Con la sua capacità di cambiare colore e creare ambientazioni dinamiche, la Hue Go è perfetta per accompagnare le letture natalizie della buonanotte o per illuminare i momenti di gioco. È facile da controllare grazie al tasto incorporato, che ha già memorizzate diverse scene luminose, o tramite app Hue.

Un altro regalo perfetto per portare un tocco di magia natalizia in casa, è la Lampada da Tavolo Iris di Philips Hue, che combina un design elegante con prestazioni tecniche superiori. Disponibile in colore argento, oro, rame, Iris offre una gamma di colori ampia e regolabile, perfetta per creare un’atmosfera rilassante o di festa durante le vacanze. La sua funzione di retroilluminazione trasforma le pareti della stanza in tele luminose, creando effetti suggestivi che arricchiranno ogni angolo con luce calda o colori magici.

I regali pensati per chi lavora in smartworking o studia in casa

Le festività possono essere anche l'occasione per accorciare le distanze con i propri cari, magari durante una videochiamata di auguri. Un'ottima idea regalo per chi cerca la qualità anche durante le call, ma anche per chi lavora in smart working o segue lezioni online è la WiZ Portrait Desk Lamp. Questa lampada da scrivania non è solo un oggetto di design, ma grazie al sensore che regola la luminosità in base al livello di luce circostante, offre l’illuminazione più corretta in ogni occasione. Per esempio, durante le videochiamate, così da apparire al meglio durante le riunioni di lavoro o le lezioni.

Con la testa ruotabile che permette di passare dalla luce di messa a fuoco alla luce per videochiamata, la Portrait Desk Lamp, con una temperatura di colore che va dai 2700K ai 6500K, offre un’illuminazione ottimale per qualsiasi situazione: dalla luce fredda per concentrazione e lavoro, a una luce più calda e soffusa per le videochiamate di auguri o i brindisi virtuali tra amici. Inoltre, la forma circolare illumina uniformemente il viso, eliminando così le antiestetiche ombre. Utilizzarla è semplice e intuitivo attraverso i pulsanti, tramite app WiZ o controllo vocale.

Regali per rendere ogni spazio creativo

Per i ragazzi più grandi, che passano ore tra studio e divertimento, la Lampada da scrivania Hat e la Lampada Donutclip di Philips rappresentano due soluzioni ideali per abbellire le camere da letto o la zona studio. La Lampada Hat, con un design moderno e il portapenne integrato, unisce praticità e stile. Ha anche un supporto per smartphone, che la rende utile anche per studiare o seguire tutorial e lezioni online.

La Lampada Donutclip, con il suo collo flessibile e il gancio a pinza per ancorarla a scrivanie, tavoli, testate dei letti, si adatta alle diverse esigenze di chi la utilizza. È perfetta per personalizzare lo spazio di lettura o di gioco.

Entrambe sono dotate della tecnologia EyeComfort, che protegge la vista offrendo una luce uniforme e senza sfarfallii per le lunghe sessioni di studio, hanno la regolazione dell’intensità della luce e sono ricaricabili con cavo usb.

Conclusione

Con le proposte luminose di Signify, ogni angolo della casa si trasforma in un palcoscenico di luce e colore, perfetto per celebrare il Natale in grande stile. Non si tratta solo di decorare, ma di creare momenti indimenticabili e di rafforzare legami con amici e familiari, anche a distanza. Ogni lampada, ogni decorazione, diventa un modo per esprimere affetto e gioia, accogliendo il Natale con un sorriso luminoso.

