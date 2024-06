Signify | WiZ lancia la funzione Music Sync

Signify, leader mondiale nel settore dell'illuminazione, ha introdotto una nuova funzione di sincronizzazione musicale e ampliato la gamma di strisce LED per il sistema di illuminazione intelligente WiZ. Questa innovazione permette agli utenti di sincronizzare le luci con il ritmo della musica, rendendo ogni ambiente più divertente e coinvolgente. Inoltre, è stata lanciata la Smart Fairy Light per interni ed esterni, lo Smart Dial Switch e la Wall Light per esterni per dare una nuova luce all’estate ormai alle porte.

WiZ illumina le tue serate estive a ritmo di musica

Gli utenti possono ora impostare le luci Connected by WiZ in modo che cambino luminosità e colore a ritmo di musica. La nuova funzioneMusic Sync, infatti, utilizza il microfono del telefono o del tablet per rilevare la musica e “far danzare” le luci che lampeggiano, si attenuano, aumentato di intensità e cambiano colore in sintonia con il ritmo e l’atmosfera musicale. Con 9 palette di colori predefinite nell'app WiZ, le luci possono creare effetti luminosi dinamici che seguono il ritmo della playlist del cuore. Che si tratti di una festa in piscina con gli amici, un aperitivo in giardino o una cena sul balcone, le luci WiZ renderanno ogni momento magico e indimenticabile.

Strisce LED per un’estate colorata

Le nuove strisce LED WiZ, disponibili in lunghezze da 4 a 30 metri, possono illuminare interi ambienti, creando l'atmosfera perfetta per le serate estive. Possono essere tagliate per adattarsi a diverse esigenze di installazione, come intorno alla piscina, sul pergolato del giardino o sotto il gazebo. Con milioni di colori, modalità di luce statica e dinamica, le strisce creano l'atmosfera ideale per ogni occasione, dall'illuminazione quotidiana a quella d'atmosfera per eventi speciali.

Le strisceLED RGBIC possono mostrare più colori contemporaneamente, creando effetti dinamici come il color chasing, ideali per decorare la casa e rendere indimenticabili le feste a bordo piscina.

Le nuove strisceLED Neon Flex RGBIC, disponibili in 5 e 10 metri, imitano l'aspetto delle luci al neon tradizionali, ma sono più efficienti, durevoli e flessibili. Con colori sfumati ed effetti dinamici, queste strisce permettono di creare splendide decorazioni luminose per la casa, perfette per stupire gli ospiti durante un aperitivo in giardino, con la possibilità di creare qualsiasi forma sulla parete desiderata, come ad esempio delle onde, per sentire il mare più vicino, o una palma estiva e divertente.

Le strisce LED possono essere controllate non solo tramite app o voce, ma anche con gli accessori di controllo WiZ come lo Smart Button e il nuovo Smart Dial Switch. Grazie alla semplicità di utilizzo, anche un ospite alla festa estiva, potrà facilmente cambiare i colori della luce con gli accessori WiZ senza dover prendere in mano lo smartphone dell'utente. Gli utenti possono programmare l'accensione e lo spegnimento delle strisce LED a orari specifici o attivare l'esclusiva funzioneSpaceSenseTM di WiZ, che consente di attivare le luci in base al movimento. Infine, tutte le strisce LED sono compatibili con Matter, il che significa che gli utenti possono controllarle con qualsiasi piattaforma smart home preferita: Apple Home, Google Home o Amazon Alexa.

"In qualità di marchio leader a livello mondiale nel settore dell'illuminazione intelligente, il nostro obiettivo è quello di consentire agli utenti di elevare e trasformare qualsiasi spazio con un'illuminazione di altissima qualità. Con l'ampliamento della nostra gamma di strisce LED, offriamo agli utenti una soluzione facile da installare per liberare la loro creatività e regolare le luci in base ai loro gusti personali. L'aggiunta della funzione Music Sync a tutte le luci WiZ offrirà ai consumatori WiZ un'esperienza più divertente e piacevole".Maikel Klomp, Business Leader di WiZ Connected.

Luci e accessori intelligenti per rendere indimenticabile ogni party outdoor

La nuova Smart Fairy Light è perfetta per decorare qualsiasi spazio interno ed esterno durante la stagione estiva. Con 160 mini-lampadine LED e una lunghezza di 20 metri, gli ambienti verranno irrorati da colori vivaci e scintillanti e l’atmosfera sarà resa ancora più magica dalle transizioni sfumate: è ideale per decorare terrazze, balconi o giardini in cui accogliere i propri ospiti per una cena sotto le stelle immersi in una luce festiva e colorata. Gli utenti possono scegliere tra oltre 30 modalità di illuminazione statica e dinamica preimpostate nell'app WiZ, come ad esempio Camino, Cielo innevato e Festa, per rendere la casa o gli spazi domestici outdoor colorati e brillanti, per momenti di condivisione all’insegna del summer mood!

La comodità di una casa intelligente, pur mantenendo un modo familiare di controllare le luci, è ora possibile con loSmart Dial Switch. Lo Smart Dial Switch è dotato di un rotatore. Gli utenti possono dimmerare le luci semplicemente ruotando il pulsante e godere della stessa esperienza di dimmerazione fluida di un classico dimmer a parete. Gli utenti possono anche toccare il pannello quadrato per attivare quattro scene di luce salvate nell'app WiZ. È ricaricabile con un cavo USB, per cui gli utenti possono facilmente attaccarlo alla parete o appoggiarlo su un tavolo. Può controllare più luci WiZ entro un raggio di 15 metri e funziona anche quando il Wi-Fi di casa è temporaneamente interrotto.

Lelampadine GU10 sono state recentemente realizzate in vetro e perfezionate in base alle preferenze dei consumatori. Dal design classico ed elegante, la gamma di lampadine in vetro offre una qualità della luce e una possibilità di miscelazione dei colori senza compromessi.

LaWall Light Classic è la luce da esterno perfetta per illuminare le gioiose tavolate in giardino. Con un design senza tempo e riconoscibile, presenta una finitura in alluminio di alta qualità. Oltre all’estetica raffinata, è anche resistente alla neve, al vento e ai raggi UV, per illuminare anche le serate più calde! Offre milioni di colori e la possibilità di scegliere tra una luce bianca calda o fredda. La Wall Light Classic è certificata Matter e può essere controllata da Amazon Alexa, Google Home o Apple Home. È in vendita solo su Amazon Italia.