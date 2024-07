Signify e il Team Mercedes-AMG PETRONAS F1 insieme per promuovere l'innovazione responsabile dentro e fuori dalle piste dei circuiti di Formula 1

Questa collaborazione sosterrà le performance automobilistiche del team Mercedes-AMG PETRONAS F1 e l’ambizioso obiettivo di essere tra i team sportivi professionistici più sostenibili al mondo

Le tecnologie all’avanguardia di Signify miglioreranno non solo il benessere e le prestazioni di piloti e ingegneri, ma creeranno anche l'esperienza visiva ideale per i fan a bordo pista e da casa

Signify, leader mondiale nell’illuminazione,annuncia oggi una nuova partnership con il Team Mercedes-AMG PETRONAS F1. Condividendo la medesima passione per l'innovazione tecnologica e la sostenibilità,questa collaborazione nasce per sostenere l’ambizioso obiettivo del team di essere tra le squadre sportive professionistiche più sostenibili al mondo.

Eric Rondolat, CEO di Signify, ha proseguito:“Siamo orgogliosi di collaborare al fianco di Mercedes-AMG PETRONAS F1, un team determinato a guidare in prima linea, sia dentro sia fuori la pista. Ciò che ci accomuna è la passione per l'innovazione sostenibile con il fine di promuovere il progresso anche ben oltre i nostri rispettivi settori di riferimento. Il nostro impegno congiunto ad agire in modo responsabile ci permetterà di sviluppare nuove tecnologie rivoluzionarie dalle prestazioni sempre più elevate a beneficio della comunità e del pianeta. Siamo pertanto entusiasti di poter supportare questo ambizioso obiettivo di Mercedes-AMG PETRONAS F1, fornendo tecnologie all’avanguardia e a misura d’uomo per migliorare le performance del team. Siamo difatti onorati di associare il nostro brand a uno dei più forti nel mondo automobilistico e di offrire esperienze di guida indimenticabili ai fan, in pista e da casa. Con questa e molte altre collaborazioni già in corso, non vediamo l’ora di vedere consolidarsi sempre più questa nostra nuova partnership”.

Toto Wolff, Team Principal e CEO di Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, ha commentato:“Innovazione e performance sono al centro di tutto ciò che facciamo. Ciò nonostante, siamo altrettanto consapevoli delle nostre più ampie responsabilità sociali, motivo per cui la sostenibilità è parte integrante di ogni nostra azione. Pertanto, la collaborazione con Signify rappresenta uno step importante che ci permetterà di compiere ulteriori progressi in entrambe queste aree. La tecnologia di illuminazione di Signify è infatti leader a livello mondiale ed è già stata implementata in diversi circuiti per illuminare le gare notturne, in aggiunta al fatto che il loro impegno pionieristico per il clima è per noi fonte di grande ispirazione. Non vediamo quindi l’ora di lavorare insieme per dar vita a nuove sinergie, affinché possano supportarci nella nostra ambizione di essere tra i team sportivi più sostenibili al mondo. Siamo inoltre fortemente convinti che il benessere sia strettamente legato alla performance: in questo contesto, l’innovativa tecnologia di illuminazione di Signify garantirà condizioni ottimali per tutti i membri del nostro team. Nel complesso, guardiamo con grande entusiasmo a come poter arricchire sempre più questa importante collaborazione”.

Richard Sanders, Chief Commercial Officer di Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di accogliere Signify nella nostra famiglia di partner. Abbiamo infatti già il privilegio di collaborare con alcune delle aziende più innovative al mondo, ma poter aggiungere un’altra azienda leader a livello mondiale al nostro ecosistema di partner è per noi sempre motivo di grande orgoglio. Collaborare con Signify significa poter contare su una tecnologia all’avanguardia in chiave sostenibile. Insieme, siamo fiduciosi di poter dar vita a una partnership strategica e duratura”.

Signify e Mercedes-AMG PETRONAS F1 lavoreranno insieme per un'innovazione responsabile, fondata sulla convinzione condivisa che la sostenibilità non pregiudica le performance e viceversa. Man mano che i due brand continueranno a guidare la trasformazione sostenibile nei rispettivi settori di riferimento, l’innovazione responsabile migliorerà le prestazioni del team portando a risultati tangibili. Nel dettaglio, la partnership si concentra nelle seguenti aree:

Responsabilità ambientale

Signify ha guidato la trasformazione e la decarbonizzazione del settore dell'illuminazione e ha recentemente annunciato il Piano per la Transizione Climatica, definendo la propria visione per raggiungere l’obiettivo Net Zero entro il 2040. Dal 2019 l'azienda ha infatti ridotto le proprie emissioni di gas serra lungo l'intera catena del valore del 50% e prosegue nel suo impegno a sostegno dell’efficienza energetica e dell’accelerazione nel processo di transizione energetica. Attraverso questa nuova partnership, Signify si impegna a condividere conoscenze e competenze per supportare il team Mercedes-AMG PETRONAS F1 nello sviluppo del suo Piano per la Transizione Climatica.

Benessere e performance

Per vincere in Formula 1, ogni membro del team deve poter dare il meglio di sé in ogni momento. Le innovative tecnologie di illuminazione di Signify permetteranno ai team di creare condizioni ottimali per piloti, ingegneri e altri membri della squadra, aiutandoli a vedere, sentire e coordinarsi al meglio. NatureConnect, EyeComfort e molte altre tecnologie di Signify porteranno così la potenza della luce del giorno negli ambienti chiusi per favorire la concentrazione grazie a una luce confortevole per gli occhi e supportare il ritmo naturale del corpo e la capacità di adattarsi a un impegnativo calendario di corse in tutto il mondo.

Esperienze indimenticabili