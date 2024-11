Roma, tragico incidente tra volanti della Polizia: muore agente di 30 anni

Questa mattina, lunedì 18 novembre 2024, intorno alle 4:40, un tragico incidente ha coinvolto due volanti della Polizia di Stato a Roma, in via di Torrevecchia, all'altezza di viale dei Monfortani. Una delle pattuglie si stava recando sul luogo di una rissa, mentre l'altra, appartenente al distretto Primavalle, stava trasportando in questura una persona fermata. Nello scontro, un agente di 30 anni ha perso la vita sul colpo, mentre altri tre colleghi e il fermato sono rimasti feriti.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e i Carabinieri, che stanno conducendo le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Al momento, le cause dello scontro non sono ancora chiare.

Questo tragico evento segue un altro grave incidente avvenuto a Roma il 6 novembre scorso, quando tre agenti della Polizia Locale sono stati travolti da un'auto mentre effettuavano rilievi su un precedente sinistro in via Tiburtina, all'altezza del Grande Raccordo Anulare. In quell'occasione, un agente di 25 anni ha subito l'amputazione di una gamba, mentre le altre due colleghe hanno riportato ferite meno gravi. Il conducente dell'auto, un carabiniere fuori servizio, è risultato positivo all'alcol test.

