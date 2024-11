Nations League: Italia-Francia 1-3, Azzurri sconfitti e secondi nel girone

Nella serata dedicata al tributo a Gigi Riva, l'Italia subisce una sconfitta per 3-1 contro la Francia a San Siro, nell'ultima partita del Gruppo A2 della UEFA Nations League. I Bleus di Didier Deschamps conquistano il primo posto nel girone e accedono ai quarti di finale come testa di serie. Agli Azzurri sarebbe bastata una sconfitta con un solo gol di scarto per mantenere la leadership del gruppo, ma il risultato finale li relega al secondo posto.

Luciano Spalletti apporta alcune modifiche rispetto alla formazione schierata contro il Belgio: Guglielmo Vicario prende il posto di Gianluigi Donnarumma, assente per un virus intestinale, e Manuel Locatelli viene inserito a centrocampo. La squadra si dispone con un 3-5-1-1, con Nicolò Barella a supporto di Mateo Retegui in attacco.

L'inizio della partita ricalca quello dell'andata al Parco dei Principi: dopo soli due minuti, Adrien Rabiot sfrutta un calcio d'angolo battuto da Lucas Digne e, superando Alessandro Buongiorno, insacca l'1-0 alle spalle di Vicario. L'Italia fatica a reagire e, nella prima mezz'ora, crea poche occasioni pericolose, con tentativi dalla distanza di Barella e qualche iniziativa di Retegui.

Al 32', la Francia raddoppia con una punizione magistrale di Digne: il suo sinistro a giro colpisce la traversa, rimbalza sulla schiena di Vicario e termina in rete, portando il punteggio sul 2-0. Nonostante il doppio svantaggio, l'Italia mostra carattere e al 36' accorcia le distanze: Federico Dimarco combina con Sandro Tonali sulla fascia sinistra, poi crossa al centro per Andrea Cambiaso, che di sinistro batte Mike Maignan, riaccendendo le speranze degli Azzurri.

Nel secondo tempo, l'Italia cerca di mantenere l'inerzia positiva, sfruttando le incursioni di Dimarco sulla sinistra. Al 65', però, la Francia segna il terzo gol: Rabiot, di testa, finalizza un altro cross preciso di Digne, superando nuovamente Vicario.

Spalletti prova a cambiare le sorti dell'incontro inserendo Moise Kean, Giacomo Raspadori e Nicolò Rovella al posto di Retegui, Locatelli e Davide Frattesi. Al 70', Cambiaso sfiora il gol con un potente tiro dal limite dell'area, che termina di poco a lato. Nel finale, entra Daniel Maldini, accolto calorosamente dal pubblico di San Siro. In pieno recupero, Kean ha l'opportunità di accorciare le distanze, ma Maignan si oppone con una parata decisiva, assicurando alla Francia la vittoria e il primato nel girone.

Con questo risultato, l'Italia chiude al secondo posto nel Gruppo A2 della Nations League, mentre la Francia accede ai quarti di finale come prima classificata.

