Italia-Germania 1-2 Nations League: rimonta tedesca, Azzurri sconfitti a San Siro

L'Italia è stata sconfitta 2-1 dalla Germania nell'andata dei quarti di finale della Nations League, disputata oggi al San Siro di Milano. Nonostante il vantaggio iniziale firmato da Sandro Tonali, i tedeschi hanno ribaltato il risultato con le reti di Tim Kleindienst e Leon Goretzka.

Davanti a 60.000 spettatori, gli Azzurri sono passati in vantaggio al 9° minuto: Nicolò Barella ha servito Matteo Politano, il cui assist è stato finalizzato da Tonali con un preciso piatto destro. La Germania ha reagito, creando occasioni con Leon Goretzka, ma il portiere Gianluigi Donnarumma si è fatto trovare pronto.

Nella ripresa, il commissario tecnico tedesco Julian Nagelsmann ha effettuato due cambi strategici, inserendo Nico Schlotterbeck e Tim Kleindienst. La mossa ha dato subito i suoi frutti: al 49°, Joshua Kimmich ha crossato dalla trequarti trovando Kleindienst libero in area, che di testa ha pareggiato.

L'Italia ha cercato di reagire con Moise Kean e Giacomo Raspadori, ma le loro conclusioni non hanno impensierito il portiere tedesco Oliver Baumann. Al 76°, sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Kimmich, Goretzka ha segnato di testa il gol del definitivo 2-1.

Gli Azzurri hanno tentato il tutto per tutto nel finale, ma senza successo. Per accedere alle Final Four, l'Italia dovrà compiere un'impresa nel ritorno previsto domenica 23 marzo a Dortmund.

Italia in campo per la Nations League: montepremi e potenziali guadagni

Nainggolan critica la qualità dei compagni dopo la sconfitta in Kings League

Confermata la Fearless Draft per il competitivo di League of Legends