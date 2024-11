Ascensore precipita a Palermo: grave una donna, feriti tre bambini e un’anziana

A Palermo un ascensore 'artigianale' è precipitato in una palazzina di due piani, causando il ferimento di cinque persone: una donna di 32 anni, tre bambini e un'altra donna di 71 anni. L'episodio è avvenuto nella notte tra il 16 e il 17 novembre 2024, in via Mura di San Vito, nel quartiere Capo, adiacente al comando provinciale dei carabinieri.

Secondo le prime ricostruzioni, le corde che sostenevano l'ascensore si sono spezzate, provocando la caduta della cabina con le persone all'interno. L'ascensore era stato realizzato artigianalmente da un membro della famiglia, di professione fabbro, per facilitare l'accesso all'abitazione priva di scala interna. Si ipotizza che il peso eccessivo rispetto alla capacità massima consentita abbia causato la rottura delle corde.

La donna di 32 anni è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Civico, riportando traumi e ferite profonde alle gambe. L'altra donna e i tre bambini, le cui condizioni sono meno gravi, sono stati condotti all'ospedale Cervello. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e numerose ambulanze per prestare soccorso ai feriti.

Le autorità stanno conducendo indagini per accertare le cause dell'incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza nella costruzione dell'ascensore. L'ascensore è stato posto sotto sequestro per consentire gli accertamenti necessari.

