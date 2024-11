Russia intensifica gli attacchi missilistici sull'Ucraina: Kiev e altre città sotto assalto

La Russia ha lanciato uno dei suoi attacchi missilistici più estesi dall'inizio del conflitto, prendendo di mira le infrastrutture energetiche ucraine in vista dell'inverno. Esplosioni sono state udite a Kiev e in altre città, con il Ministro dell'Energia ucraino, German Galushchenko, che ha confermato l'attacco al sistema energetico nazionale.

Le autorità polacche hanno attivato le forze aeree come misura precauzionale, mentre le difese aeree ucraine hanno ingaggiato droni sopra la capitale. A Mykolaiv, due persone sono state uccise in un attacco con droni, e sono stati segnalati ulteriori esplosioni a Zaporizhzhia e Odesa.

Il Ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, ha descritto l'attacco come una "vera risposta" di Mosca ai leader che hanno interagito con il presidente Vladimir Putin, riferendosi apparentemente al cancelliere tedesco Olaf Scholz, che ha avuto una conversazione telefonica con Putin venerdì scorso.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato l'intenzione di porre fine al conflitto nel prossimo anno attraverso la diplomazia, ma con un'Ucraina forte. I leader del G7 hanno ribadito il loro sostegno, definendo Putin l'unico ostacolo alla pace. Un vertice è previsto a Varsavia martedì prossimo.

