Fiumicino: crolla palazzina a Torrimpietra, donna di 62 anni salvata dalle macerie

Intorno alle 13:00, una palazzina è crollata in via delle Quattro Casette, nella frazione di Torrimpietra a Fiumicino. L'incidente è stato causato da un'esplosione, presumibilmente dovuta a una fuga di gas. All'interno dell'abitazione si trovava una donna di 62 anni, che è stata estratta viva dalle macerie dopo circa un'ora di scavi da parte dei vigili del fuoco. La donna, cosciente ma in stato di shock, è stata trasportata in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma per le cure necessarie.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, con squadre provenienti da Cerveteri, Bracciano, Civitavecchia e il Gruppo Operativo Speciale (GOS) dalla Pisana. Presenti anche i sanitari del 118, i carabinieri della stazione locale e pattuglie della polizia locale. I soccorritori hanno operato con estrema cautela per evitare ulteriori crolli durante le operazioni di salvataggio.

Secondo le prime ricostruzioni, l'esplosione sarebbe avvenuta mentre la donna stava cucinando, causando il crollo dell'edificio. Le autorità stanno conducendo indagini per accertare le cause esatte dell'incidente e verificare eventuali responsabilità. Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha dichiarato: "Stiamo monitorando la dinamica dell'incidente. Abbiamo convocato il Centro Operativo Comunale (COC) e attivato tutti i dirigenti per garantire la migliore assistenza e gestione della situazione, mentre sul posto operano vigili del fuoco, protezione civile e polizia locale".

Al momento, non risultano altre persone coinvolte nel crollo. Le autorità locali hanno avviato verifiche sulla sicurezza degli edifici circostanti e stanno fornendo supporto ai residenti della zona. La comunità di Fiumicino è scossa dall'accaduto, esprimendo solidarietà alla donna coinvolta e ringraziando i soccorritori per il tempestivo intervento.

