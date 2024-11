Atterraggio d'emergenza a Fiumicino per un volo Hainan Airlines diretto in Cina

Nella mattinata di domenica 10 novembre 2024, un Boeing 787 della compagnia cinese Hainan Airlines, decollato dall'aeroporto di Roma Fiumicino e diretto a Shenzhen, ha effettuato un atterraggio d'emergenza a causa di un'avaria al motore destro. Poco dopo il decollo, intorno alle 9:00, numerosi residenti delle zone di Ostia e Fiumicino hanno udito forti boati e osservato fiamme provenienti dal motore dell'aereo. Testimoni oculari hanno riferito di aver visto il velivolo sorvolare ripetutamente la costa, presumibilmente per effettuare il "fuel dumping", ovvero lo scarico controllato del carburante in eccesso, una procedura standard in situazioni di emergenza per ridurre il peso dell'aeromobile e garantire un atterraggio più sicuro. Dopo circa 30 minuti in volo, l'aereo è rientrato all'aeroporto Leonardo da Vinci, atterrando su una pista parallela a Maccarese. Le operazioni di emergenza sono state gestite con prontezza dal personale aeroportuale, e non si registrano feriti tra i passeggeri e l'equipaggio. Le autorità competenti hanno avviato un'indagine per determinare le cause dell'incidente. Nel frattempo, sui social media sono state condivise numerose immagini e video che mostrano il motore destro dell'aereo in fiamme, testimonianze dirette dell'accaduto. Questo episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti delle aree sorvolate e tra i passeggeri in transito presso l'aeroporto di Fiumicino.

Hainan Airlines, fondata nel 1989, è una delle principali compagnie aeree cinesi e opera voli internazionali verso numerose destinazioni, inclusa Roma. La compagnia ha ripreso i collegamenti diretti tra Shenzhen e Roma nel maggio 2023, con frequenza bisettimanale. L'incidente odierno rappresenta un evento isolato, e le autorità aeronautiche italiane e cinesi collaborano per garantire la sicurezza dei voli futuri. I passeggeri coinvolti nell'incidente sono stati assistiti dal personale aeroportuale e dalla compagnia aerea, che ha provveduto a fornire informazioni e supporto logistico per la prosecuzione del viaggio o il rientro a casa. L'aeroporto di Fiumicino, uno dei principali hub italiani, ha ripreso le normali operazioni dopo l'atterraggio d'emergenza, con minimi disagi per gli altri voli in programma. Le autorità aeroportuali hanno sottolineato l'efficacia delle procedure di emergenza adottate e la prontezza del personale nel gestire la situazione.