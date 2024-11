Aggressione a insegnante a Castellammare di Stabia: violenza nella scuola Salvati

Il 14 novembre 2024, intorno alle 10:30, un grave episodio di violenza ha scosso la scuola media "Salvati" nella frazione di Scanzano, a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Una trentina di genitori ha fatto irruzione nell'istituto scolastico, aggredendo una docente di sostegno accusata di presunti abusi nei confronti di alunni disabili.

Secondo le prime ricostruzioni, i genitori, allarmati da voci circolate sui social network riguardo a comportamenti inappropriati della docente, hanno deciso di confrontarsi direttamente con lei. L'irruzione è avvenuta durante l'orario scolastico, causando panico tra studenti e personale. La situazione è degenerata rapidamente: la docente è stata colpita ripetutamente, riportando un trauma cranico che ha reso necessario il suo ricovero ospedaliero. Anche il padre dell'insegnante, presente al momento dell'aggressione nel tentativo di difendere la figlia, ha subito la frattura di un polso.

Il personale scolastico ha immediatamente allertato i carabinieri, che sono intervenuti per sedare la violenza e mettere in salvo la docente e i suoi familiari. Le forze dell'ordine hanno avviato un'indagine approfondita per identificare i responsabili dell'aggressione e verificare la fondatezza delle accuse mosse contro l'insegnante. A tal fine, sono stati sequestrati dispositivi elettronici, tra cui telefoni cellulari e computer, appartenenti alle persone coinvolte, per analizzare eventuali prove o comunicazioni pertinenti al caso.

Il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, ha espresso profonda preoccupazione per l'accaduto, definendolo "un episodio di enorme gravità e di violenza estrema". Ha inoltre manifestato fiducia nelle capacità investigative dei carabinieri per fare piena luce sulla vicenda e ristabilire la serenità all'interno della comunità scolastica.

La scuola media "Salvati" è nota per il suo impegno nell'inclusione e nel supporto agli studenti con disabilità. Recentemente, l'istituto è stato premiato dal ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, per l'attivazione di corsi di windsurf e campi estivi dedicati ai bambini che rimangono in città durante l'estate, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON).

