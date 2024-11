influenza 2024: colpiti oltre 1,3 milioni di italiani, picco atteso a Natale

L'influenza stagionale ha già colpito oltre 1,3 milioni di italiani, con più di 370.000 nuovi casi registrati nell'ultima settimana. Secondo il virologo Fabrizio Pregliasco, la stagione influenzale 2024-2025 si sta manifestando con un'intensità significativa, come previsto dalle prime stime. Attualmente, si osserva la circolazione di una combinazione di virus, tra cui quelli influenzali, il virus respiratorio sinciziale (RSV) e il SARS-CoV-2. Con l'arrivo del freddo, si prevede che il picco dei contagi avverrà durante le festività natalizie. Pregliasco stima che, complessivamente, circa 15 milioni di italiani saranno colpiti dall'influenza in questa stagione.

I dati del sistema di sorveglianza RespiVirNet dell'Istituto Superiore di Sanità indicano un'incidenza particolarmente elevata tra i bambini sotto i cinque anni, con quasi 14 casi ogni mille assistiti, rispetto a un'incidenza generale di oltre 6 casi ogni mille. È stata rilevata la presenza del virus H3N2, una nuova variante 'australiana' che, nell'emisfero sud, ha causato una delle stagioni influenzali più gravi dell'ultimo decennio. Questo ceppo, insieme al già noto H1N1, è stato isolato più volte in Italia.

Pregliasco sottolinea l'importanza della vaccinazione antinfluenzale, soprattutto per le categorie più a rischio come anziani e persone con fragilità. La protezione offerta dal vaccino è fondamentale per ridurre l'impatto dell'influenza e prevenire complicazioni gravi. La campagna vaccinale è in corso, e si registra una maggiore adesione rispetto agli anni precedenti.

Per limitare la diffusione del virus, è consigliabile adottare misure preventive come il lavaggio frequente delle mani, l'uso di mascherine in ambienti affollati e il rispetto delle norme igieniche. In caso di sintomi influenzali, è opportuno consultare il proprio medico e seguire le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie.

La stagione influenzale 2024-2025 si prospetta impegnativa, e la collaborazione di tutti è essenziale per affrontarla al meglio. La vaccinazione rimane lo strumento più efficace per proteggere sé stessi e gli altri dall'influenza.

Graziano Mega muore a Ferrara dopo l’assunzione di farmaci contro l’influenza: ipotesi shock anafilattico - Graziano Mega, un giovane studente e lavoratore di 29 anni originario di Sannicola, in provincia di Lecce, è deceduto dopo aver assunto farmaci da banco per alleviare i sintomi influenzali. Secondo le prime ricostruzioni, Graziano soffriva di un forte mal di gola e febbre, probabilmente a causa del freddo degli ultimi giorni.

Come il cervello degli adolescenti influenza le loro scelte impulsive: lo studio - Gli adolescenti sono spesso descritti come impulsivi, lunatici e ribelli alle regole. Quando un giovane si trova di fronte a una scelta e opta per una decisione discutibile, potrebbe esserci una spiegazione scientifica legata al funzionamento del suo cervello.

Influenza australiana 2024: sintomi, durata e misure preventive - L'influenza australiana, nota per la sua aggressività, ha iniziato a diffondersi in Italia, con i primi casi segnalati in Lombardia, Lazio e Piemonte. I sintomi tipici includono febbre alta oltre i 38°C, tosse secca, mal di gola, naso che cola, occhi arrossati, dolori muscolari e articolari, inappetenza e stanchezza.