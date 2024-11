Lione retrocesso provvisoriamente in Ligue 2 per debiti record: sanzioni e futuro del club

L'Olympique Lione, storica squadra del calcio francese, è stato recentemente sanzionato con una retrocessione provvisoria in Ligue 2 a causa di gravi problemi finanziari. La Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG), l'organo di controllo finanziario del calcio francese, ha rilevato un debito significativo, stimato in oltre 500 milioni di euro, che mette a rischio la stabilità economica del club.

Oltre alla retrocessione provvisoria, la DNCG ha imposto al Lione un divieto di operare nel mercato dei trasferimenti, impedendo al club di acquistare nuovi giocatori nelle prossime sessioni di mercato. Questa misura mira a contenere ulteriori spese e a incentivare una gestione più oculata delle risorse finanziarie.

Il presidente del Lione, John Textor, che detiene la maggioranza delle azioni attraverso Eagle Football Group, ha espresso fiducia nella capacità del club di risolvere le difficoltà finanziarie. Textor ha sottolineato l'importanza di considerare il Lione come parte di un gruppo più ampio che include altre società calcistiche, evidenziando la possibilità di generare entrate significative nei prossimi mesi.

Nonostante le sanzioni, il Lione continua a competere in Ligue 1, dove attualmente occupa la quinta posizione in classifica. Tuttavia, se il club non riuscirà a sanare i debiti entro la fine della stagione, la retrocessione in Ligue 2 diventerà definitiva.

La situazione finanziaria del Lione ha avuto ripercussioni anche sul mercato dei trasferimenti. In agosto, il club ha messo in vendita la maggior parte della rosa nel tentativo di raccogliere 100 milioni di euro per bilanciare il bilancio e soddisfare gli obiettivi finanziari stabiliti. Nonostante queste misure, il debito rimane elevato, e il club è sotto stretta sorveglianza da parte delle autorità finanziarie.

L'elenco dei giocatori di Ligue 1 e D1 Arkema TOTS in EA SPORTS FC - La campagna preferita dai fan celebra i calciatori migliori della stagione passata Mentre i campionati più importanti volgono al termine, i fan possono giocare con i migliori giocatori del mondo in EA SPORTS FC 24 Ultimate Team grazie alla campagna EA SPORTS FC 24 Squadra della stagione (TOTS).

LE MIGLIORI VALUTAZIONI DEI GIOCATORI DI SERIE A, D1 Arkema e di Ligue 1 IN FC 24 - Con talenti straordinari e una selezione di star senza precedenti, ci avviciniamo sempre di più al gioco - La nuova era è qui! Gli esperti hanno parlato, il dibattito continua! Oggi EA SPORTS™ ha rivelato la classifica dei migliori giocatori della Serie A: un ulteriore sguardo alla serie completa di talenti e statistiche di EA SPORTS FC™ 24, ricca di star di livello mondiale.

Le divise della Ligue 1 Uber Eats arrivano in Captain Tsubasa: Rise of New Champions - BANDAI NAMCO Entertainment Europe è lieta di annunciare una nuova collaborazione tra la LFP (la lega calcistica professionale francese) e Captain Tsubasa: Rise of New Champions. La partnership nasce dalla condivisione di alcuni valori comuni, come l’importanza del miglioramento personale e l’attenzione riposta nei giocatori più giovani e di talento.