Le divise della Ligue 1 Uber Eats arrivano in Captain Tsubasa: Rise of New Champions

BANDAI NAMCO Entertainment Europe è lieta di annunciare una nuova collaborazione tra la LFP (la lega calcistica professionale francese) e Captain Tsubasa: Rise of New Champions. La partnership nasce dalla condivisione di alcuni valori comuni, come l’importanza del miglioramento personale e l’attenzione riposta nei giocatori più giovani e di talento. La Ligue 1 Uber Eats presta molta attenzione alle giovani promesse che militano nel campionato. Captain Tsubasa: Rise of New Champions racconta la storia di “Captain Tsubasa” in cui molti giovani giocatori di talento che sognano di diventare i migliori calciatori del mondo.

La collaborazione porterà la maggior parte delle divise del campionato Ligue 1 Uber Eats inCaptain Tsubasa: Rise of New Champions. Per sbloccare le divise da “casa”, i giocatori dovranno semplicemente connettersi in una determinata finestra temporale, mentre per le divise da “trasferta”, dovranno partecipare ad alcune sfide online, completandole!

I giocatori che non riusciranno a connettersi nei momenti prestabiliti, avranno la possibilità di accedere alle divise in un secondo momento!

Dal 28 aprile al 4 maggio, è possibile sbloccare le seguenti divise:

PRIMA PARTE ( 9 SQUADRE)

LOSC LILLE

FC GIRONDINS DE BORDEAUX

FC NANTES

Angers SCO

STADE BRESTOIS 29

DIJON FCO

AS MONACO

OGC NICE

FC METZ

Dal 5 all’11 maggio, è possibile sbloccare le seguenti divise:

SECONDA PARTE ( 8 SQUADRE)

MONTPELLIER HÉRAULT SC

RC STRASBOURG ALSACE

NÎMES OLYMPIQUE

STADE RENNAIS FC

AS SAINT-ÉTIENNE

RC LENS

STADE DE REIMS

FC LORIENT

