Ferrara, 64enne spara con la fiocina a coppia di coniugi e tenta il suicidio: arrestato

Un uomo di 64 anni ha aggredito una coppia di coniugi sparando due dardi con una fiocina, colpendoli al ventre e al collo. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 16.30 in via Copparo, a Ferrara. La donna è stata medicata sul posto dal personale del 118, mentre il marito è stato trasportato in elicottero all'ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Dopo l'aggressione, il 64enne si è allontanato tentando il suicidio ingerendo diversi farmaci ed è stato poi soccorso e medicato al Pronto Soccorso dell'Arcispedale Sant'Anna di Cona. I carabinieri lo hanno arrestato questa mattina con l'accusa di tentato omicidio. Secondo quanto emerso dalle indagini, all'origine dell'aggressione ci sarebbe una lunga situazione di tensioni familiari.

