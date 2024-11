realme è tra i primi marchi di smartphone in Italia

realme GT 7 Pro, debutta il primo smartphone realme con modalità subacquea - Nitidezza senza pari con la modalità AI Snap. Con un obiettivo da 120X e Live foto, realme GT 7 Pro è pronto a ridefinire l'esperienza fotografica Nel contesto della rapida evoluzione della tecnologia fotografica, il nuovo realme GT 7 Pro è pronto ad aprire nuove frontiere grazie a hardware all'avanguardia e funzionalità innovative.

realme GT 7 Pro: vendite da record in Cina - Superati tutti i primati nel primo giorno di lancio nel mercato cinese, l'AI Performance Flagship è pronto a conquistare anche il mercato europeo realme, il marchio di smartphone in più rapida crescita al mondo, è entusiasta di annunciare i risultati straordinari delle vendite di realme GT 7 Pro, riscontrati dopo il suo lancio in Cina.

realme GT 7 Pro: potenza,durata e ricarica da 120 W - realme GT 7 Pro: potenza e durata al top con batteria da 6500 mAh e ricarica da 120 WInsieme al nuovo processore Snapdragon 8 Elite, il GT 7 Pro avrà la batteria più capiente del settore e una ricarica fulminea, per prestazioni eccezionali anche in condizioni estreme realme, leader nell'innovazione tecnologica, è pronta per l'evento di lancio di GT 7 Pro, che debutterà nel mese di novembre con la potenza del processore Snapdragon 8 Elite e introdurrà una batteria da 6500 mAh insieme a una ricarica rapida da 120 W, caratteristiche che renderanno il GT 7 Pro il dispositivo con la più lunga durata della batteria di sempre.