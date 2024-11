Nuoro, 66enne ferito al volto da colpo di pistola nelle campagne di Orgosolo

Nelle campagne di Orgosolo, nei pressi della foresta di Montes, un uomo di 66 anni - operaio dell'agenzia regionale Forestas - è stato colpito al volto da un colpo d'arma da fuoco. Il proiettile ha attraversato la guancia destra ed è uscito dalla sinistra. La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale di Nuoro, dove è attualmente ricoverata.

Secondo le prime informazioni, l'episodio non sarebbe stato un incidente. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e individuare i responsabili.

Questo evento segue un altro episodio avvenuto il giorno precedente a Orgosolo, quando colpi d'arma da fuoco hanno colpito i veicoli della ditta Icm, impegnata nei lavori alla diga di Cumbidanovu. Gli spari hanno raggiunto i mezzi durante la pausa pranzo degli operai. Su questo caso indaga la polizia. Le autorità stanno cercando di stabilire se vi sia un collegamento tra i due episodi e stanno intensificando le misure di sicurezza nella zona per prevenire ulteriori atti di violenza.

Strage a Nuoro: Uccide moglie, figlia e vicino di casa, poi si toglie la vita - Nuoro è stata teatro di una tragica strage familiare. Un uomo ha aperto il fuoco contro la sua famiglia e altre persone in due abitazioni distinte nel quartiere Monte Gurtei. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo ha ucciso la moglie e la figlia ventenne, ferendo gravemente altri due figli piccoli.

Nuoro - bambina di 10 anni muore durante lezione di vela - E' comunque ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto.Intanto è stata disposta per domani l'autopsia Attualità - Una lezione di vela si trasforma in tragedia ad Arbatax in provincia di Nuoro. La barca, dove si trovava una bambina di 10 anni si è capovolta e la piccola è morta.

Travolge gregge - scende e viene ucciso da un’auto pirata a Nuoro - Un 62enne di origine senegalese è stato trovato morto vicino alla sua auto.L'uomo è stato investito dopo aver travolto un gregge Attualità - Tragedia alle porte di Nuoro, lungo la statale 131 Dcn. Un 62enne di origine senegalese è stato trovato morto vicino alla sua auto.