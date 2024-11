Nuoro, Silanus: Maria Antonietta travolta e uccisa da furgone fuori controllo

Una tranquilla passeggiata si è trasformata in tragedia per Maria Antonietta Ninu, 41 anni, residente a Silanus, in provincia di Nuoro. Mentre camminava sul marciapiede vicino al passaggio a livello ferroviario, è stata investita da un furgone fuori controllo, vittima di un incidente stradale avvenuto oggi, 27 novembre 2024.

Secondo le prime ricostruzioni, il furgone coinvolto nell'incidente ha prima tamponato un'automobile e, a seguito dell'impatto, ha deviato la sua traiettoria finendo sul marciapiede e travolgendo la donna. L'urto è stato talmente violento da non lasciare scampo a Maria Antonietta Ninu, che è deceduta sul colpo.

I soccorsi sono giunti rapidamente sul luogo dell'incidente, ma per la 41enne non c'è stato nulla da fare. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica esatta dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Maria Antonietta Ninu lascia due figli piccoli e una comunità sconvolta per la sua improvvisa e tragica scomparsa.

