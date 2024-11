Sciopero scuola e università: studenti e docenti in piazza per diritti e istruzione inclusiva

Oggi, 15 novembre 2024, il sistema educativo italiano è stato interessato da una significativa mobilitazione nazionale che ha coinvolto studenti, docenti e personale ATA. Le manifestazioni, organizzate da diverse associazioni studentesche e sindacati, hanno avuto luogo in numerose città del Paese, con l'obiettivo di richiamare l'attenzione su questioni critiche riguardanti il sistema scolastico e universitario.

Sotto lo slogan "Vogliamo Potere", gli studenti hanno espresso la necessità di una scuola inclusiva, libera da logiche di sfruttamento e subordinazione al mondo del lavoro e della guerra. Tra le principali richieste figurano:

- Istruzione pubblica gratuita e accessibile, svincolata da interessi privati e logiche di profitto.

- Tutela del benessere psicologico nelle scuole.

- Sistema di rappresentanza che consenta agli studenti una partecipazione decisionale effettiva all'interno delle istituzioni scolastiche.

La piattaforma "Saperi Liberi per Student3 Liber3" ha sottolineato l'urgenza di una scuola che risponda ai bisogni reali della componente studentesca. Anche gli studenti universitari sono scesi in piazza, chiedendo una didattica accessibile, una ricerca slegata da utilizzi militari e la garanzia del diritto allo studio universitario, opponendosi alla riforma Bernini.

Tommaso Martelli, coordinatore nazionale dell'Unione degli Studenti, ha dichiarato: "Oggi siamo in piazza in tutta Italia perché è in gioco il nostro diritto a un’istruzione degna, libera e davvero accessibile. Non vogliamo più essere ignorati nelle decisioni che riguardano le nostre vite e il nostro futuro".

Parallelamente, il sindacato Anief ha proclamato uno sciopero nazionale per l'intera giornata, coinvolgendo tutto il personale docente, ATA ed educativo, sia a tempo indeterminato che determinato, delle 8.200 istituzioni scolastiche ed educative italiane. Le principali rivendicazioni includono:

- Assunzione dei precari con oltre 36 mesi di servizio, in conformità con la direttiva europea 70/99.

- Riforma del sistema di reclutamento per coprire tutti i posti disponibili.

- Stabilizzazione degli idonei dei concorsi e trasformazione dei posti in organico di fatto e in deroga in organico di diritto.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ha affermato: "Diciamo basta a mezzo milione di supplenti con più di 36 mesi di servizio svolto che continuano a essere ignorati per le stabilizzazioni, come invece dovrebbe fare ogni stato membro dell’Unione Europea. Chiediamo dignità e rispetto per queste persone, attraverso il pieno recepimento della normativa europea per tutto il personale scolastico".

La ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha comunicato su X: "Il ministero ha appena stanziato 880 milioni di borse di studio. Dati certificati e supportati dal nostro bilancio". Ha inoltre evidenziato i risultati del bando PNRR sull'housing, con 13.545 posti letto finanziabili, e l'impegno a realizzare 60.000 posti letto, rimuovendo ostacoli burocratici e semplificando le procedure amministrative.

A Roma, la manifestazione organizzata dalla Rete degli Studenti Medi è partita alle 8:30 da Piazzale Ostiense, con un corteo che ha attraversato diverse vie della città, terminando nei pressi del Ministero dell'Istruzione. La partecipazione è stata significativa, con circa 800 persone presenti. Le autorità locali hanno gestito le deviazioni e le limitazioni del traffico per garantire la sicurezza dei manifestanti e dei cittadini.

Rottura delle trattative sul rinnovo del contratto dei metalmeccanici: sciopero in vista - Le trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici 2024-2027 hanno subito una rottura definitiva tra i sindacati e le associazioni datoriali Federmeccanica e Assistal. Le divergenze riguardano principalmente le proposte salariali e le condizioni lavorative.

Landini attacca Meloni: Atto di bullismo sul lavoro in malattia, alta adesione allo sciopero - Il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, ha criticato duramente le recenti dichiarazioni della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riguardo al lavorare nonostante la malattia. Durante una manifestazione nazionale dei sindacati del trasporto pubblico locale (TPL) davanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Landini ha definito le parole della premier un "atto di bullismo".

Sciopero nazionale dei trasporti pubblici l'8 novembre: disagi in tutta Italia - Oggi, venerdì 8 novembre 2024, l'Italia affronta un significativo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale, coinvolgendo autobus, tram e metropolitane in numerose città. La protesta, indetta unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, durerà 24 ore e mira a sollecitare il rinnovo del contratto nazionale, scaduto il 31 dicembre 2023, oltre a richiedere maggiori risorse per il settore, una riforma strutturale e interventi concreti sulla salute e sicurezza sul lavoro.