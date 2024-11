Padova: studente di 21 anni muore precipitando dalla residenza universitaria

Questa mattina, 12 novembre 2024, intorno alle 8:00, un tragico evento ha scosso la comunità universitaria di Padova. Uno studente di 21 anni, originario dell'Umbria, è stato trovato senza vita ai piedi della residenza universitaria Nord Piovego, situata nella Cittadella dello Studente e gestita dall'Esu di Padova. Il giovane sarebbe precipitato dal terzo piano dell'edificio.

Al momento dell'arrivo dei sanitari del Suem 118, il ragazzo era già deceduto. Le forze dell'ordine, intervenute sul posto, hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze della caduta. Sebbene non si escluda alcuna ipotesi, le prime indicazioni investigative suggeriscono la possibilità di un gesto volontario. Tuttavia, le autorità stanno esaminando tutte le piste per determinare con precisione le cause e le modalità del decesso.

La residenza universitaria Nord Piovego si trova in via Venezia, nelle vicinanze della Facoltà di Psicologia dell'Università di Padova. L'edificio ospita numerosi studenti fuori sede, offrendo loro alloggi durante il percorso accademico. La notizia ha profondamente colpito la comunità studentesca e accademica, suscitando sgomento e dolore tra colleghi e docenti.

Le autorità universitarie hanno espresso il loro cordoglio alla famiglia dello studente e hanno sottolineato l'importanza di offrire supporto psicologico agli studenti in difficoltà. Inoltre, hanno ricordato la disponibilità di servizi di consulenza e assistenza per chiunque ne senta la necessità.

La Procura di Padova ha aperto un'inchiesta per fare luce sull'accaduto. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali elementi utili a ricostruire gli ultimi momenti di vita del giovane. Non è stata disposta l'autopsia sul corpo dello studente, che è stato restituito ai familiari per le esequie.

