Donald Trump sotto accusa per i dazi: 12 Stati lo citano in giudizio, la Cina chiede l'annullamento totale

Dodici Stati americani, guidati da New York, hanno intentato una causa contro Donald Trump presso il tribunale per il commercio internazionale, accusandolo di aver imposto dazi in modo arbitrario e senza l'approvazione del Congresso, provocando forti danni all'economia. Il ricorso sostiene che Trump abbia abusato dell’International Emergency Economic Powers Act, aggirando i poteri costituzionali per introdurre tariffe doganali, tra cui quelle del 145% contro la Cina.

Gli Stati coinvolti includono Oregon, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, New Mexico e Vermont. Il testo denuncia una gestione “capricciosa” della politica commerciale, già contestata anche dalla California.

Axios ha rivelato che, durante colloqui riservati, i CEO dei principali gruppi della grande distribuzione statunitense hanno espresso forte preoccupazione: l’aumento dei dazi rischia di far lievitare i prezzi e interrompere le forniture, svuotando gli scaffali. Trump, intanto, ha minimizzato la questione su Truth Social, sostenendo un calo dei prezzi di benzina, alimentari ed evidenziando un abbassamento dell’87% nel costo delle uova.

La Cina è intervenuta chiedendo agli Stati Uniti di revocare tutte le misure unilaterali e di tornare a un dialogo basato su rispetto e reciprocità. Il portavoce del ministero del Commercio, He Yadong, ha definito i dazi un abuso contrario ai principi di mercato. Secondo il ministero degli Esteri cinese, i dazi potrebbero scendere dal 145% a una fascia compresa tra il 50% e il 65%, come anticipato dal Wall Street Journal.

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, ha ricordato durante il summit sulla sicurezza energetica a Londra che le forniture di GNL dagli Stati Uniti restano strategiche per l’Unione Europea, ribadendo l’intenzione di interrompere le importazioni di combustibili fossili dalla Russia. Ha ringraziato anche Norvegia, Giappone e Corea del Sud per il loro contributo nel garantire la sicurezza energetica europea.

