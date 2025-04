Trump annuncia taglio dei dazi sulla Cina: Scenderanno ma non saranno azzerati

Donald Trump ha dichiarato che i dazi imposti dalla sua amministrazione sui prodotti importati dalla Cina subiranno una significativa riduzione, pur non venendo eliminati del tutto. "Il 145% è molto alto e non sarà così alto. Scenderà sostanzialmente. Ma non sarà zero", ha affermato il presidente degli Stati Uniti durante un incontro con la stampa nello Studio Ovale alla Casa Bianca. Le parole di Trump segnano un potenziale cambio di rotta dopo settimane di politiche aggressive che avevano portato i dazi su livelli record.

Il commento del presidente è arrivato in risposta a quanto detto dal segretario al Tesoro Scott Bessent, secondo cui le tariffe hanno praticamente generato un embargo commerciale tra Stati Uniti e Cina. Durante una conferenza di JP Morgan Chase, Bessent ha definito insostenibile la guerra commerciale, lasciando intendere che una distensione potrebbe essere prossima. Una fonte a conoscenza della questione ha riferito alla CNN che l’obiettivo non sarebbe un disaccoppiamento totale ma un riequilibrio degli scambi.

Intanto, dalla Cina, Xi Jinping ha criticato le guerre tariffarie, definendole dannose per il commercio multilaterale e per l’ordine economico globale. Durante un incontro con il presidente dell’Azerbaigian Ilham Aliyev, Xi ha ribadito la volontà di Pechino di difendere il sistema internazionale con le Nazioni Unite al centro, tutelare i diritti legittimi di tutti i Paesi e promuovere equità e giustizia a livello globale.

