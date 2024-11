Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone Stagione 1

Black Ops 6:

Cinque Mappe, Una Variante: Tre nuove mappe al lancio della Stagione 1 (6v6: Hideout, Extraction | Strike 2v2/6v6: Heirloom). A metà stagione i giocatori potranno godersi la nuova mappa Strike chiamata Racket, il ritorno della mappa Hacienda, e una versione natalizia di Nuketown

Nuove Modalità: Durante la stagione arriveranno nuove modalità, inclusa la nuova modalità Ransack, il ritorno della popolare modalità Prop Hunt a metà stagione, modalità a tempo limitato (LTM) e altro

Nuovo Equipaggiamento: Due nuovi perk e una scorestreak in arrivo durante la stagione, più una nuova Wildcard a metà stagione

Ranked Play: Il lancio più anticipato del Ranked Play nella storia di Call of Duty, arriverà poco dopo l'inizio della Stagione 1

Black Ops 6 Zombies:

Modalità Storia: Un'esperienza guidata per i fan che vogliono vivere la storia di Liberty Falls e Terminus, in arrivo al lancio della Stagione 1

Nuova Mappa a Metà Stagione: Una mappa completamente nuova e altri contenuti in arrivo nel corso della stagione

Tanti Nuovi Contenuti: Nuove Wonder Weapons, nuovo tipo di nemico, nuovo perk-a-cola, un Field Upgrade aggiuntivo, 18 nuovi potenziamenti e altro in arrivo

Warzone:

Benvenuti in Area 99: Esplora una stazione di armi top-secret dove le Nuketown sono state costruite e spedite ai siti di test. Dismessa per decenni, questa mappa Resurgence viene riaperta a tutti gli Operatori al lancio della Stagione 1

UI Semplificata: Dopo l'aggiornamento della Stagione 1, i giocatori potranno accedere facilmente a Call of Duty: Warzone o Black Ops 6 dalla schermata principale; Call of Duty: Warzone avrà anche la sua interfaccia individuale con miglioramenti simili a Black Ops 6

Modalità e Funzionalità: Si parte con le playlist Resurgence, Battle Royale e Plunder, seguite dal Ranked Play di Battle Royale a metà stagione e una varietà di nuove modalità a tempo limitato nel corso della stagione

Integrazione Completa con Black Ops 6: Scendete in battaglia usando il sistema di loadout di Black Ops 6, con un nuovo slot dedicato al corpo a corpo, tre Perk e una Wildcard. Portate i vostri setup globali delle armi, accedete a un Gunsmith più snello e scegliete tra tutte le armi di Modern Warfare II, Modern Warfare III o Black Ops 6 sbloccate: oltre 170 armamenti!

Innovazioni In-Game: Dall'Omnimovement all'uso di Emote e Spray, oltre al ritorno a un inventario semplificato e un vasto sistema di Progressione, Prestigio e Sfide da Black Ops 6

Urzikstan: Dato che il lavoro di sviluppo per integrare l'Omnimovement e altre innovazioni di Black Ops 6 è stato molto impegnativo, questa versione di Urzikstan è quella delle prime stagioni di Modern Warfare III, con la centrale elettrica Popov intatta, l'accesso ai bunker e la costruzione dell'Atlas Superstore ad Al-Sada Village.

Link a materiale utile

Trailer https://www.youtube.com/watch?v=AL1OK43mLhY&t=1s

Recensione Call of Duty: Black Ops 6 - Oggi vi parlo di Call of Duty: Black Ops 6. L'ultimo capitolo della celebre saga, sviluppata da Treyarch e Raven Software, trasporta i giocatori in un'avvincente avventura di spionaggio ambientata nei tumultuosi primi anni '90. In un mondo segnato dalla fine della Guerra Fredda e da una crescente instabilità geopolitica, Black Ops 6 offre una trama intricata e ricca di colpi di scena, che si snoda attraverso missioni adrenaliniche e ambientazioni evocative.

Call of Duty: Black Ops 6 - alte prestazioni con AMD Radeon - Call of Duty: Black Ops 6 è arrivato! Ottieni prestazioni incredibili e un’esperienza di gioco più fluida e dettagliata con le schede grafiche AMD Radeon. Con AMD Radeon RX 7000, i gamer possono godere di prestazioni fino al 38% più elevate rispetto alla concorrenza a risoluzione nativa e con le impostazioni più estreme.

Call of Duty: Black Ops 6 disponibile - Call of Duty: Black Ops 6 è disponibile da oggi e offre ai giocatori di tutto il mondo una campagna giocatore singolo con un gameplay variegato e dinamico, ambientazioni di ogni tipo e scene ricche d'azione cinematografica, un’esperienza multigiocatore esplosiva con 16 nuove mappe e il ritorno della leggendaria modalità Zombi a round.