Trump e Kim Jong Un: Relazioni sotto i riflettori tra Putin e la questione Ucraina

Le relazioni tra Donald Trump e Kim Jong Un sono nuovamente al centro dell'attenzione internazionale. Dopo la recente vittoria di Trump alle elezioni presidenziali statunitensi del 5 novembre, il leader nordcoreano ha mantenuto un silenzio ufficiale. Tuttavia, secondo analisti, Kim potrebbe vedere in questa situazione un'opportunità per riavviare i negoziati con gli Stati Uniti, questa volta con una posizione di maggiore forza. Dalla prima amministrazione Trump, le capacità missilistiche e nucleari della Corea del Nord sono aumentate significativamente, permettendo a Kim di alzare la posta nelle trattative sul suo programma nucleare.

Parallelamente, il conflitto tra Russia e Ucraina ha subito un'escalation. Trump ha promesso di porre fine a questo conflitto, mentre Mosca ha recentemente intensificato gli attacchi con droni e ha ammassato oltre 50.000 truppe, inclusi circa 10.000 soldati nordcoreani, per respingere le forze ucraine dalla regione di Kursk. A giugno, Kim ha firmato con il presidente russo Vladimir Putin un accordo di mutua difesa, rafforzando ulteriormente l'alleanza tra i due paesi. Inoltre, la Corea del Nord ha recentemente mostrato immagini di un impianto per l'arricchimento dell'uranio e ha fornito armi alla Russia per la campagna militare in Ucraina. Notizie indicano anche il dispiegamento di truppe nordcoreane a fianco delle forze russe.

La Russia sta affrontando un numero record di perdite tra le sue fila, come riportato dal capo di Stato Maggiore della Difesa del Regno Unito alla BBC. Nel frattempo, la Corea del Nord ha lanciato un nuovo e potente missile balistico intercontinentale, e la Corea del Sud teme che Kim possa condurre un settimo test nucleare, il primo dal 2017.

Alcuni esperti temono che Trump possa minacciare nuovamente il ritiro delle forze statunitensi dalla Corea del Sud in assenza di una maggiore partecipazione ai costi da parte di Seul e che possa riaccendere la "bromance diplomatica" con Kim. A luglio, Trump ha dichiarato che è "bello andare d'accordo quando una persona ha molte armi nucleari o altro" e ha aggiunto: "Credo di mancargli". Secondo Lee Byong-chul, esperto di Corea del Nord dell'Institute for Far Eastern Studies di Seul, "le relazioni tra Corea del Sud e USA navigheranno in una tempesta" e probabilmente vedremo Kim e Trump scambiarsi nuovamente lettere d'amore.

Nel 2017, le relazioni tra Trump e Kim erano caratterizzate da scambi di insulti e minacce di guerra nucleare. Nel 2018, c'è stato un cambio di rotta con i colloqui di Singapore, ma nel 2019 i negoziati sono falliti. Questa volta, Kim sarà molto attento, cercando di definire condizioni rigide per gli incontri, per non ripetere l'umiliazione del primo round di negoziati con Trump, come commenta Park Wong-gon, analista politico della Ewha Womans University di Seul.

Dall'arrivo al potere due anni fa, il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol ha lavorato con l'amministrazione Biden per riprendere e ampliare le esercitazioni militari con gli alleati, che Trump aveva definito "molto costose". Ad agosto 2023, Biden ha ospitato Yoon e l'allora premier giapponese Fumio Kishida a Camp David, tra le preoccupazioni per l'assertività della Cina nella regione e le azioni di Kim.

Attualmente, si attendono le prime mosse di Trump. Nel frattempo, crescono i timori per l'evoluzione del conflitto in Ucraina, poiché le truppe nordcoreane partecipano a operazioni di combattimento nel Kursk e a operazioni di difesa nella vicina regione russa di Belgorod, oltre che in territori ucraini occupati.

Dopo la vittoria elettorale di Trump, Putin si è congratulato con lui, descrivendolo come un "uomo coraggioso" e aggiungendo che "merita almeno attenzione" la sua affermazione di poter aiutare a porre fine al conflitto in Ucraina. Oggi, il Cremlino ha smentito le notizie del Washington Post riguardo a un colloquio tra i due dopo la vittoria di Trump, definendole "pura invenzione". Trump ha promesso di porre fine alla guerra in Ucraina, innescata dall'invasione russa su vasta scala di oltre due anni fa, ma non ha mai specificato come intende farlo. Secondo Ruslan Pukhov, a capo del Center for Analysis of Strategies and Technologies, think tank di Mosca, "è logico che entrambe le parti cerchino di ottenere qualsiasi conquista, se c'è la possibilità di un potenziale negoziato di pace".

