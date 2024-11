Uccise il suo cane da caccia: Kristi Noem scelta come Segretaria alla Sicurezza Interna da Trump

Il presidente eletto Donald Trump ha scelto la governatrice del South Dakota, Kristi Noem, come futura Segretaria della Sicurezza Interna. La notizia, riportata da fonti vicine all'amministrazione, evidenzia la fiducia di Trump in Noem per guidare un'agenzia responsabile di enti come la US Customs and Border Protection, l'Immigration and Customs Enforcement, la Federal Emergency Management Agency e i servizi segreti statunitensi.

Noem, già considerata per la vicepresidenza, era stata al centro di polemiche per aver rivelato nel suo libro "No Going Back: The Truth on What's Wrong with Politics and How We Move America Forward" di aver ucciso il suo cane da caccia, Cricket, ritenendolo "impossibile da addestrare". Questa confessione aveva sollevato critiche bipartisan, influenzando la sua candidatura a vicepresidente.

Parallelamente, Trump ha intenzione di nominare il senatore della Florida, Marco Rubio, come Segretario di Stato. Secondo il New York Times e NBC News, la nomina ufficiale è attesa nei prossimi giorni. Rubio, membro del Comitato per le Relazioni Estere, è visto come una scelta capace di soddisfare la base politica di Trump senza compromettere i rapporti con gli alleati internazionali. Un alto funzionario dell'amministrazione Biden ha definito Rubio una scelta "seria" e "qualificata", esprimendo sollievo rispetto ad altri candidati considerati, come l'ex ambasciatore in Germania, Ric Grenell.

