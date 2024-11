Emilia-Romagna: tensioni in M5S, Nicolini critica la candidatura di De Pascale durante un convegno elettorale

Durante un convegno elettorale a Novafeltria, in provincia di Rimini, Alberto Nicolini, candidato del Movimento 5 Stelle (M5S) alle prossime elezioni regionali del 17 e 18 novembre, ha espresso riserve riguardo a Michele De Pascale, candidato alla presidenza per la coalizione di centrosinistra sostenuta anche dal M5S.

Nicolini ha dichiarato: "È probabile che De Pascale sia il prossimo presidente dell'Emilia-Romagna, ahinoi". L'uso dell'interiezione "ahinoi" ha evidenziato una certa insoddisfazione nei confronti del candidato presidente, creando disagio tra gli altri esponenti della coalizione presenti all'evento.

La coalizione di centrosinistra, che sostiene De Pascale, comprende cinque liste, tra cui il Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, e il Movimento 5 Stelle. Nonostante il sostegno ufficiale, le parole di Nicolini riflettono possibili tensioni interne al M5S riguardo alla candidatura di De Pascale.

Michele De Pascale, attuale sindaco di Ravenna, è stato scelto come candidato alla presidenza della Regione Emilia-Romagna per il centrosinistra. La sua candidatura è sostenuta da una coalizione ampia, che include il M5S, nonostante le recenti dichiarazioni di Nicolini.

Le elezioni regionali in Emilia-Romagna si terranno il 17 e 18 novembre, e vedranno la competizione tra De Pascale e altri candidati, tra cui Elena Ugolini per il centrodestra. La campagna elettorale è entrata nella fase finale, con i candidati impegnati in incontri e comizi sul territorio regionale.

Le dichiarazioni di Nicolini potrebbero influenzare la percezione degli elettori riguardo all'unità della coalizione di centrosinistra e al sostegno interno al M5S per la candidatura di De Pascale. Resta da vedere come queste dinamiche interne influenzeranno l'esito delle prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna.

