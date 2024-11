Premier League: indagine su presunti insulti dell'arbitro David Coote a Jürgen Klopp e al Liverpool

La Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), l'organismo che supervisiona gli arbitri nel calcio inglese, ha avviato un'indagine su un video emerso recentemente, in cui l'arbitro della Premier League David Coote sembra fare commenti denigratori sull'ex allenatore del Liverpool, Jürgen Klopp. Il video, che ha rapidamente guadagnato attenzione sui social media, mostra Coote utilizzare termini offensivi per descrivere Klopp, che ha lasciato la guida del Liverpool a giugno dopo quasi un decennio al comando.

Nel video, Coote appare definire il Liverpool come "una merda, un'assoluta merda" e si riferisce a Klopp con un termine volgare. L'arbitro prosegue spiegando che Klopp non gli avrebbe mostrato rispetto durante una partita contro il Burnley, disputata a porte chiuse durante il lockdown. Coote afferma che Klopp lo avrebbe accusato di mentire e, di conseguenza, l'arbitro avrebbe cercato di evitare interazioni con lui in campo, ritenendolo arrogante.

In un altro segmento del video, Coote mostra una fotografia che lo ritrae insieme a Klopp e all'ex giocatore del Liverpool James Milner, definendo quest'ultimo "un tipo a posto". Successivamente, Coote esprime preoccupazione riguardo alla diffusione del video, affermando: "Questo video non può uscire da nessuna parte". Tuttavia, il video è diventato pubblico, portando alla corrente indagine da parte della PGMOL.

David Coote è stato l'arbitro dell'ultima partita di Premier League del Liverpool, una vittoria per 2-0 contro l'Aston Villa. In passato, Coote è stato accusato di essere tifoso del Manchester United, storico rivale del Liverpool, il che ha alimentato ulteriori polemiche riguardo alla sua imparzialità nelle partite che coinvolgono i Reds.

La PGMOL ha dichiarato di essere a conoscenza del video e di aver avviato un'indagine per determinare la veridicità dei contenuti e valutare eventuali azioni disciplinari nei confronti di Coote. Questo episodio solleva interrogativi sull'etica e la professionalità degli arbitri della Premier League, evidenziando la necessità di mantenere standard elevati di condotta sia dentro che fuori dal campo.

Al momento, né Jürgen Klopp né il Liverpool hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo all'incidente. Si attende che la PGMOL completi la sua indagine per chiarire la situazione e prendere le misure appropriate.