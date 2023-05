FIFA 23 – Squadra della Stagione della Premier League

La Squadra della Stagione della Premier League è stata svelata! Da Erling Haaland (Manchester City), detentore di un record, a Mo Salah (Liverpool), i tifosi hanno selezionato una squadra di calciatori d'élite della Premier League, che hanno dato il massimo per tutta la stagione. Qui di seguito trovate la Squadra ufficiale della stagione della Premier League, disponibile da oggi in game:

Nome – Squadra – Nazione Aaron Ramsdale – Arsenal – Inghilterra

Kieran Trippier – Newcastle United - Inghilterra

William Saliba – Arsenal - Francia

Rúben Dias – Manchester City - Portogallo

Oleksandr Zinchenko – Arsenal - Ucraina

Kevin De Bruyne – Manchester City - Belgio

Casemiro – Manchester United - Brasile

Martin Ødegaard – Arsenal - Norvegia

Mohammed Salah – Liverpool - Egitto

Erling Haaland – Manchester City - Norvegia

Marcus Rashford – Manchester United – Inghilterra

Per tutti i dettagli sui TOTS della Premier League visitate qui.

Altre News per: fifasquadradellastagionedellapremierleague