Roma in crisi: Dybala assente contro il Bologna e in vacanza in Toscana

La Roma sta attraversando un periodo difficile, con risultati deludenti e una situazione tecnica instabile. In questo scenario, Paulo Dybala, uno dei giocatori chiave della squadra, è stato assente nella sconfitta contro il Bologna. L'allenatore Ivan Juric ha spiegato la sua assenza come dovuta a un "fastidietto" muscolare, ma le circostanze hanno sollevato dubbi tra i tifosi e l'entourage del calciatore.

Dybala, che non è stato convocato per le ultime partite della Roma, ha approfittato della pausa per ricaricare le energie. Secondo fonti locali, l'attaccante argentino ha trascorso alcuni giorni di relax in Toscana, soggiornando in un resort a Montalcino. Questa scelta ha suscitato diverse reazioni tra i tifosi, alcuni dei quali si chiedono se fosse opportuno per un giocatore professionista concedersi una vacanza in un momento così delicato per la squadra.

La situazione contrattuale di Dybala aggiunge ulteriore incertezza. Il suo contratto con la Roma prevede una clausola che potrebbe estenderlo automaticamente di un anno se raggiunge il 55% delle presenze stagionali, con almeno 45 minuti giocati per partita. Questo dettaglio ha sollevato preoccupazioni riguardo alla gestione del suo impiego da parte dell'allenatore e alla sua disponibilità per le partite cruciali.

In attesa di chiarimenti sulla condizione fisica di Dybala e sul suo futuro con la Roma, la squadra si prepara ad affrontare le prossime sfide con l'obiettivo di risollevare la propria posizione in classifica e ritrovare la coesione necessaria per superare questo periodo difficile.