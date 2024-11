Perugia, incidente stradale: muore a 18 anni l'arbitro di basket Giovanni Spedaletti Trabalza

Il mondo della pallacanestro è in lutto per la prematura scomparsa di Giovanni Spedaletti Trabalza, giovane arbitro di 18 anni, deceduto in un incidente motociclistico nel tardo pomeriggio di sabato 9 novembre 2024, nella provincia di Perugia.

Giovanni, nato a Torgiano il 6 ottobre 2006, aveva iniziato la sua carriera cestistica come giocatore, militando dal 2019 al 2023 con la maglia della Pontevecchio Basket. Nel 2021 aveva intrapreso la carriera arbitrale, distinguendosi per la sua dedizione e professionalità. La sera del tragico incidente, stava rientrando a casa dopo aver arbitrato una partita Under 15 tra Ponte Vecchio Basket e Virtus Assisi.

La Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanni, ricordandolo come un giovane promettente e appassionato del suo ruolo di arbitro. Il Presidente FIP, Giovanni Petrucci, ha disposto un minuto di silenzio su tutti i campi in tutte le categorie domenica 10 novembre, in segno di rispetto e commemorazione.

Anche le Azzurre della nazionale femminile, impegnate in Grecia per le qualificazioni a EuroBasket 2025, hanno voluto ricordare Giovanni con un simbolico gesto durante l’esecuzione dell’Inno di Mameli, tenendo in mano un fischietto e il gagliardetto tricolore.

La tragica scomparsa di Giovanni ha lasciato un vuoto incolmabile tra coloro che lo conoscevano e apprezzavano, sia sul campo di gioco che nella vita quotidiana. La sua giovane età e le circostanze tragiche della sua morte rendono questo evento ancora più doloroso e difficile da accettare. La comunità del basket umbro e nazionale si stringe attorno alla famiglia Spedaletti, offrendo le più sincere condoglianze in questo momento di profondo dolore.