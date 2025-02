Perugia: arrestato professore di matematica per spaccio di droga

Un insegnante di matematica di 52 anni è stato arrestato a San Giustino, in provincia di Perugia, con l'accusa di spaccio di cocaina. L'uomo, docente presso una scuola media locale, è stato sorpreso dalla Guardia di Finanza mentre cedeva una dose di cocaina a un cliente nei pressi della sua abitazione.

Durante la perquisizione domiciliare, le autorità hanno sequestrato un bilancino di precisione, sostanze da taglio e una somma di denaro in contanti. Le indagini hanno permesso di ricostruire circa 200 episodi di spaccio negli ultimi mesi, con la cessione di oltre 100 grammi di cocaina e un guadagno superiore a 10.000 euro.

Le cessioni di droga avvenivano tramite ordini su WhatsApp, utilizzando un linguaggio in codice per evitare controlli. Dodici persone, di età compresa tra 34 e 53 anni, sono state identificate e segnalate alle Prefetture di Perugia e Arezzo come assuntori di cocaina. Tra questi, un quarantenne è stato trovato in possesso di una dose appena acquistata e ha subito la sospensione della patente per 30 giorni.

Il professore è attualmente agli arresti domiciliari, misura convalidata dal Gip su richiesta della Procura di Perugia. Le indagini proseguono per identificare ulteriori clienti e determinare l'entità complessiva del traffico di stupefacenti.

