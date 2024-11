Atalanta rimonta l'Udinese 2-1: sesta vittoria consecutiva e vetta condivisa con il Napoli

L'Atalanta ha conquistato la sesta vittoria consecutiva in campionato, superando l'Udinese per 2-1 in rimonta al Gewiss Stadium di Bergamo, nel 'lunch match' della 12ª giornata di Serie A. Con questo successo, i nerazzurri raggiungono il Napoli in vetta alla classifica con 25 punti, uno in più di Juventus e Inter, in attesa del big match serale al 'Meazza' tra nerazzurri e azzurri. L'Udinese, al terzo ko consecutivo, rimane ferma a quota 16 in ottava posizione.

La partita è iniziata con un'Udinese aggressiva, che ha trovato il vantaggio al 48' del primo tempo grazie a un eurogol di Kamara, autore di una conclusione spettacolare da fuori area. L'Atalanta ha reagito nella ripresa: al 56', Pasalic ha pareggiato i conti sfruttando un assist di Bellanova. Pochi minuti dopo, al 60', un cross dello stesso Bellanova ha provocato l'autogol di Touré, che ha sancito il definitivo 2-1 per i padroni di casa.

Durante il match, l'Atalanta ha mostrato grande carattere, riuscendo a ribaltare il risultato nonostante l'iniziale svantaggio. La squadra di Gasperini ha dimostrato solidità e determinazione, elementi chiave per la striscia positiva che l'ha portata in cima alla classifica. L'Udinese, nonostante un buon primo tempo, non è riuscita a mantenere il vantaggio, subendo la rimonta dei nerazzurri.

Da segnalare l'infortunio occorso a Nicolò Zaniolo, costretto a lasciare il campo nel secondo tempo. Le condizioni del giocatore saranno valutate nei prossimi giorni per determinare l'entità del problema.

Con questa vittoria, l'Atalanta conferma il suo ottimo stato di forma e si candida come una delle principali contendenti per il titolo. L'Udinese dovrà invece lavorare per invertire la tendenza negativa e risalire la classifica nelle prossime giornate.