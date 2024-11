Grave incidente sulla Provinciale 500 a Vicenza: un giovane perde la vita, tre feriti

Un tragico incidente stradale si è verificato intorno alle 11:30 di oggi, domenica 10 novembre 2024, a Meledo di Sarego, in provincia di Vicenza, lungo la Strada Provinciale 500. Nello scontro frontale tra una Mercedes station wagon e una Volkswagen Scirocco, un giovane di 24 anni ha perso la vita, mentre altre tre persone sono rimaste ferite, una delle quali in condizioni critiche.

Secondo le prime ricostruzioni, la Volkswagen Scirocco, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale, si sarebbe messa di traverso sulla carreggiata, venendo poi violentemente colpita dalla Mercedes station wagon. L'impatto è stato talmente violento da richiedere l'intervento dei vigili del fuoco di Lonigo, che hanno estratto dalle lamiere il conducente della Scirocco e il suo passeggero.

Nonostante i tempestivi soccorsi, il giovane conducente della Scirocco è deceduto sul colpo. Il passeggero, in condizioni gravissime, è stato rianimato sul posto dal personale sanitario del Suem 118 e successivamente trasportato in eliambulanza all'ospedale in codice rosso. Anche le due occupanti della Mercedes, la conducente e un'anziana passeggera, hanno riportato ferite e sono state trasferite in ospedale per le cure necessarie.

A seguito dell'incidente, la Strada Provinciale 500 è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle autorità competenti. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco e al personale sanitario, anche gli agenti della polizia locale, incaricati di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.