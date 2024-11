Atalanta-Udinese: orario, probabili formazioni e dove seguire la diretta

Oggi, domenica 10 novembre 2024, alle ore 12:30, l'Atalanta ospita l'Udinese al Gewiss Stadium di Bergamo per il lunch match della dodicesima giornata di Serie A. La squadra di Gian Piero Gasperini mira a proseguire la striscia positiva dopo la convincente vittoria per 3-0 contro il Napoli e il recente successo in Champions League contro lo Stoccarda. Attualmente, l'Atalanta occupa il terzo posto in classifica con 22 punti, alimentando le ambizioni di alta classifica.

L'Udinese, guidata da Kosta Runjaic, arriva a questa sfida dopo una sconfitta casalinga contro la Juventus. Dopo un inizio di stagione promettente, i friulani si trovano all'ottavo posto con 16 punti, frutto di cinque vittorie, un pareggio e cinque sconfitte.

Per quanto riguarda le formazioni, l'Atalanta dovrà fare a meno di Charles De Ketelaere, fermato da una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro . Al suo posto, potrebbe essere schierato l'ex Udinese Lazar Samardzic. In difesa, Kossounou dovrebbe sostituire l'infortunato Kolasinac, mentre Zappacosta è favorito su Bellanova per il ruolo di esterno destro .

Le probabili formazioni :

Atalanta (3-4-1-2):

Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossounou; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Samardzic; Lookman, Retegui.

Allenatore: Gasperini.

Udinese (3-5-2):

Okoye; Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Zemura; Thauvin, Davis.

Allenatore: Runjaic.

La partita sarà diretta dall'arbitro Marco Di Bello della sezione di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Ciro Carbone e Giorgio Peretti. Il quarto ufficiale sarà Daniele Rutella, mentre al VAR ci saranno Federico La Penna e Matteo Gariglio .

Per chi desidera seguire la partita in diretta, Atalanta-Udinese sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, accessibile sia tramite l'applicazione su smart TV, dispositivi mobili e console, sia attraverso il sito web ufficiale della piattaforma .

Questo incontro rappresenta un banco di prova significativo per entrambe le squadre: l'Atalanta punta a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica, mentre l'Udinese cerca di interrompere la serie negativa e risalire la classifica. La sfida promette emozioni e spettacolo per gli appassionati di calcio.