Pareggio spettacolare tra Cagliari e Milan: 3-3 all'Unipol Domus

Il Cagliari e il Milan hanno pareggiato 3-3 oggi, 9 novembre 2024, nella 12ª giornata di Serie A, all'Unipol Domus di Cagliari. La partita è iniziata con un gol lampo dei padroni di casa: al 2', Zortea ha sfruttato un corner battuto da Viola, con una deviazione di Luperto, per portare in vantaggio i sardi.

Il Milan ha reagito al 15', quando Reijnders ha servito un assist preciso a Leao, che ha superato il portiere Sherri con un pallonetto, siglando il pareggio. Al 40', Fofana ha lanciato in profondità Leao, che ha dribblato il portiere e realizzato la sua doppietta personale, portando i rossoneri in vantaggio per 2-1.

Nel secondo tempo, al 53', Zappa ha approfittato di un errore difensivo del Milan per pareggiare nuovamente i conti. Al 69', il Milan è tornato in vantaggio: Loftus-Cheek ha innescato Pulisic, il cui tiro è stato respinto da Sherri; sulla ribattuta, Abraham ha insaccato il 3-2 per i rossoneri.

All'89', il Cagliari ha trovato il definitivo pareggio: un cross di Augello ha raggiunto Zappa, che ha realizzato la sua doppietta personale, fissando il risultato sul 3-3.

Con questo risultato, il Milan sale a 18 punti in classifica, posizionandosi al settimo posto. Il Cagliari raggiunge Como e Genoa al 15° posto, con 10 punti.