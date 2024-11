Teramo, 12enne cade dal quarto piano a Tortoreto: grave in rianimazione

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Tortoreto, in provincia di Teramo. Un bambino di 12 anni è precipitato dal quarto piano di una palazzina situata sul lungomare Sirena. Le circostanze esatte dell'accaduto sono ancora in fase di accertamento. Il giovane è stato immediatamente soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale, dove è stato ricoverato in condizioni gravissime. Attualmente si trova in rianimazione, intubato, con prognosi riservata a causa dei gravi traumi riportati nella caduta.

La Procura di Teramo, sotto la guida del pubblico ministero Greta Aloisi, ha aperto un fascicolo per fare luce sull'episodio. I carabinieri di Alba Adriatica, incaricati delle indagini, hanno già ascoltato per diverse ore la madre del ragazzo, la quale è stata la prima a soccorrere il figlio dopo l'impatto sul suolo. Gli inquirenti stanno valutando tutte le possibili ipotesi, inclusa quella di un gesto volontario, e stanno esaminando eventuali elementi legati all'uso dei social media da parte del giovane.