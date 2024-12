Frosinone: 17enne accoltellato durante una lite in strada, è in prognosi riservata

Una lite tra giovani è degenerata in un accoltellamento a Frosinone. Questa sera, un 17enne è stato aggredito da un gruppo di tre o quattro persone che lo hanno accoltellato all'addome. Mentre tentava di fuggire, il giovane è stato soccorso da un autista di autobus che lo ha fatto salire a bordo. Attualmente, il ragazzo è ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale di Frosinone. Gli aggressori sono riusciti a dileguarsi e sono attivamente ricercati dai carabinieri locali.

Frosinone, accoltella moglie, suocera e figlia con le forbici: arrestato 51enne per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia - In una abitazione ad Arnara (provincia di Frosinone), un operaio di 51 anni è stato arrestato dai carabinieri di Ceccano dopo aver ferito con un paio di forbici la moglie, la suocera e la figlia quattordicenne. Secondo quanto ricostruito, il litigio in famiglia sarebbe iniziato nella mattinata per ragioni che al momento risultano non chiarite.

Frosinone - uccide lo zio e ferisce in modo grave il figlio - Il ferito è grave ed è stato ricoverato nell'ospedale Spaziani di Frosinone.Il ferito è grave ed è stato ricoverato nell'ospedale Spaziani di Frosinone Attualità - Un 48enne è stato fermato con l'accusa di aver ucciso lo zio 85enne e ferito gravemente suo figlio 61enne al culmine di una lite avvenuta questa mattina a Veroli, in provincia di Frosinone.

Frosinone - omicidio a Villa Latina: 42enne ucciso a coltellate dopo una lite - Cronaca - Un uomo di 42 anni è morto dopo essere stato accoltellato al culmine di una lite questa sera a Villa Latina, in provincia di Frosinone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire l’accaduto e un uomo sarebbe stato portato in caserma.