Frosinone, investe l'ex fidanzata e fugge: Non mi sono accorto di nulla

Una ragazza di 19 anni è stata investita domenica sera, intorno alle 23, in via San Francesco a Paliano, provincia di Frosinone. Attualmente è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale San Camillo di Roma, avendo riportato una frattura al bacino. Il suo ex fidanzato, un giovane di 22 anni, è stato denunciato dai carabinieri per lesioni stradali e omissione di soccorso.

Dopo aver appreso del ricovero della ragazza, il 22enne si è presentato spontaneamente in caserma, dichiarando di aver avuto un litigio con la giovane quella sera. Ha riferito di essere ripartito con la sua Volkswagen Golf senza rendersi conto di averla investita. La ragazza è stata trovata a terra da alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato il 118. I carabinieri stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e hanno sequestrato l'auto del giovane. Si apprende che tra i due vi erano frequenti litigi e che la loro relazione era caratterizzata da separazioni e riconciliazioni.

