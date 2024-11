Donald Trump presidente? i timori del Pentagono su possibili derive autoritarie e uso interno dell'esercito

Dopo la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali del 2024, il Pentagono esprime preoccupazioni riguardo a potenziali "sconvolgimenti significativi" sotto la sua guida come comandante in capo. Le apprensioni includono una possibile "deriva autoritaria" e un "processo decisionale caotico" che potrebbe complicare le operazioni militari. Inoltre, si teme che Trump possa mantenere la promessa elettorale di schierare l'esercito a livello nazionale contro i cittadini americani, esigendo lealtà personale dai vertici del Dipartimento della Difesa e tentando di trasformare un'istituzione tradizionalmente apartitica in una esplicitamente leale a lui.

Durante il suo primo mandato, Trump ha spesso infranto le norme consolidate, entrando in conflitto con i leader del Pentagono, anche se da lui stesso nominati. Richard Kohn, professore e storico militare presso l'Università della Carolina del Nord a Chapel Hill, ha dichiarato che "il pericolo più grande che l'esercito deve affrontare" sotto una seconda presidenza Trump è una "rapida erosione della sua professionalità, che ne minerebbe lo status e il rispetto da parte del popolo americano". Kohn ha aggiunto che Trump "non comprende veramente il valore dei rapporti civili-militari o l'importanza di un esercito apartitico e apolitico".

Karoline Leavitt, portavoce di Trump, ha affermato che il voto ha conferito al presidente eletto "il mandato di attuare le promesse fatte in campagna elettorale" e che "lui le manterrà". Tuttavia, diversi funzionari della prima amministrazione Trump mettono in guardia da una possibile deriva autoritaria sotto la sua presidenza. Tra questi, l'ex segretario alla Difesa Mark T. Esper, il generale in pensione Mark A. Milley, ex presidente del Joint Chiefs of Staff, e l'ex capo di gabinetto della Casa Bianca John Kelly, anch'egli generale in congedo. Ognuno di loro, durante la precedente presidenza Trump, ha cercato di "ostacolare i suoi impulsi più oscuri" e successivamente ha espresso "gravi preoccupazioni sul fatto che potesse violare la Costituzione impartendo ordini illegittimi all'esercito".

Il generale in congedo Jim Mattis, primo segretario alla Difesa sotto Trump, nel giugno del 2020 lo aveva descritto come "il primo presidente in vita mia che non cerca di unire il popolo americano". Durante il suo primo mandato, Trump ha aumentato il budget del Pentagono, ha fatto pressione sugli alleati degli Stati Uniti perché spendessero di più per la difesa e ha allentato le restrizioni sul campo di battaglia introdotte dal suo predecessore Barack Obama. Tuttavia, la natura impulsiva e anti-establishment della sua presidenza ha creato scompiglio all'interno del Dipartimento della Difesa.

Rachel VanLandingham, ex avvocato dell'aeronautica ed esperta di diritto della sicurezza nazionale, ha espresso preoccupazione riguardo all'uso dell'esercito per reprimere il dissenso interno negli Stati Uniti. Ha spiegato che tutti gli ordini presidenziali sono destinati a essere interpretati dal personale di base come legittimi, anche se sembrano rientrare in una zona grigia, aggiungendo che c'è la possibilità di punizioni disciplinari per chiunque disobbedisca. "Seguiranno gli ordini del presidente Trump, in particolare perché il presidente può legalmente ordinare l'uso interno dell'esercito in varie situazioni", ha affermato VanLandingham. "C'è un rischio enorme nel disobbedire all'ordine di un presidente e apparentemente poco rischio nell'obbedirvi".

Peter Feaver, esperto di relazioni civili-militari alla Duke University, ha dichiarato che la maggior parte del personale militare e dei dipendenti pubblici di carriera probabilmente considererà la propria missione come quella di servire il nuovo presidente e consentirgli di esercitare i suoi poteri di comandante in capo. "Il loro dovere professionale è quello di avvertire i capi delle conseguenze indesiderate di ciò che stanno cercando di fare", ha detto Feaver. "Questa non è resistenza, questa non è slealtà, questo è letteralmente il loro lavoro".

Il segretario alla Difesa, Lloyd Austin, ha garantito che i militari assicureranno "una transizione calma, ordinata e professionale verso la nuova amministrazione Trump". In un messaggio alle truppe statunitensi, Austin ha affermato che "come sempre, l'esercito statunitense sarà pronto a portare avanti le scelte politiche del suo prossimo comandante in capo e a obbedire a tutti gli ordini legittimi provenienti dalla sua catena di comando civile". Ha inoltre sottolineato che l'esercito statunitense si "distinguerà" dalla politica e continuerà a sostenere e difendere la Costituzione americana. "Non siete un esercito qualunque", ha scritto Austin. "Siete l'esercito degli Stati Uniti, la migliore forza combattente sulla Terra, e continuerete a difendere il nostro Paese, la nostra Costituzione e i diritti di tutti i nostri cittadini".