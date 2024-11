M5S verso Nova: consultazione online su poteri, simbolo e limiti di mandato

Il Movimento 5 Stelle (M5S) ha avviato un processo costituente denominato "Nova", finalizzato a rinnovare la struttura e l'azione politica del movimento. Questo percorso, iniziato ad agosto 2024, ha coinvolto attivamente iscritti e simpatizzanti attraverso diverse fasi di consultazione e dibattito.

Fasi del processo costituente:

1. Raccolta dei contributi: Ad agosto, il M5S ha raccolto oltre 22.000 contributi individuali e 145 documenti collettivi, denominati "quaderni degli attori", da parte di iscritti, sostenitori e gruppi interni ed esterni al movimento.

2. Confronto deliberativo: Successivamente, un gruppo di 360 partecipanti, selezionati tra iscritti, non iscritti e giovani tra i 14 e i 17 anni, ha preso parte a sessioni di discussione approfondita, totalizzando oltre 22 ore di confronto.

3. Pubblicazione dei report: Al termine del confronto, sono stati pubblicati i report dettagliati per ciascun tema trattato, rendendo trasparente l'intero processo e le proposte emerse.

Temi principali emersi:

- Ruolo del Garante: È stata discussa la revisione dei poteri del Garante, attualmente ricoperto da Beppe Grillo. Le proposte includono l'eliminazione dell'insindacabilità del suo giudizio, l'attribuzione di un ruolo esclusivamente onorifico o, in alternativa, l'eliminazione della figura stessa del Garante, con eventuale riassegnazione delle sue funzioni ad altri organi interni.

- Simbolo e nome del Movimento: Si è valutata la possibilità di modificare integralmente il simbolo del M5S, eliminare la dicitura "ilblogdellestelle.it" o adattarlo per riflettere le battaglie politiche attuali. Per quanto riguarda il nome, è stata proposta una modifica per meglio rappresentare le caratteristiche attuali del movimento.

- Limite dei due mandati: Sono state avanzate diverse proposte riguardo al limite dei due mandati per gli eletti, tra cui l'eliminazione totale del limite, la modifica con varianti come l'abbassamento a un solo mandato, l'aumento a tre mandati per determinati livelli amministrativi o l'introduzione di deroghe valutate caso per caso.

Prossime tappe:

Il M5S ha annunciato che i quesiti derivanti da questo processo saranno sottoposti al voto dell'assemblea degli iscritti tramite consultazione online. Inoltre, dalla prossima settimana, saranno organizzati spazi di dibattito pubblico per permettere ulteriori interventi e discussioni da parte della comunità. Questo percorso culminerà nell'evento conclusivo "Nova", previsto per il 23 e 24 novembre 2024 presso il Palazzo dei Congressi di Roma.