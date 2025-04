EA e Lucasfilm Games annunciano Star Wars Zero Company

Star Wars Zero Company è un gioco di tattica a turni ambientato nelle Guerre dei Cloni

Star Wars Zero Company | Trailer di annuncio ufficiale

- https://www.youtube.com/watch?v=rcxnRaZ6slU -

Sviluppato da Bit Reactor in collaborazione con Respawn Entertainment e Lucasfilm Games in Star Wars Zero Company i giocatori vestiranno i panni di Hawks, un ex ufficiale della Repubblica, per comandare una squadra d’elite di agenti astuti attraverso una storia ambientata nel crepuscolo delle Guerre dei Cloni. Come un gruppo non convenzionale di professionisti per l’assunzione proveniente da tutta la galassia, Zero Company deve mettere da parte le loro differenze per superare le probabilità quasi impossibili e affrontare una minaccia emergente che consumerà la galassia se lasciata incontrollata.

“La nostra visione per Star Wars Zero Company è radicata nei pilastri del design del gameplay che si intrecciano nella coinvolgente galassia di Star Wars con un gameplay di tattiche a turni coinvolgente”, ha dichiarato Greg Foertsch, CEO e direttore creativo di Bit Reactor. “Il nostro obiettivo è quello di offrire un gioco con una storia originale di Star Wars dell’era di Clone Wars che ha risultati significativi dalle scelte dei giocatori e un combattimento tattico a turni profondo con una presentazione accessibile e cinematografica”.

“Alla Lucasfilm Games, siamo grandi fan delle tattiche e abbiamo voluto fare un gioco come questo per molto tempo”, ha dichiarato Douglas Reilly, GM & VP, Lucasfilm Games. “I migliori giochi di tattica riguardano scelte significative e siamo fiduciosi di aver scelto la squadra giusta in Bit Reactor per offrire un titolo avvincente e innovativo che sia autentico per Star Wars”.

In Star Wars Zero Company, i giocatori intraprenderanno una campagna di operazioni tattiche e indagini in tutta la galassia. Tra le missioni, svilupperanno una base operativa e riuniranno l’intelligence attraverso una rete di informatori per rimanere un passo avanti rispetto agli avversari di Zero Company. I giocatori avranno la libertà di creare e personalizzare la propria squadra di operatori reclutati mentre conoscono un cast di personaggi di Star Wars appena autore.

L'aspetto e la classe di combattimento di Hawks possono essere completamente personalizzati, mentre gli operatori reclutati possono essere personalizzati da una serie di classi e specie originali di personaggi di Star Wars. Le apparizioni, i carichi e le abilità dei compagni di squadra su misura in un'ampia varietà di archetipi di personaggi, tra cui Clone Troopers, astromech e persino un Jedi.

Mentre sono sul campo, i membri di Zero Company forgeranno legami tra loro per sbloccare potenti sinergie di combattimento che possono invertire la tendenza della battaglia. Con possibilità quasi infinite e incontri ad alto rischio che potrebbero cambiare il destino della galassia, i giocatori avranno bisogno di un’intensa preparazione, una strategia abile e la squadra giusta per avere successo.

Star Wars Zero Company sarà rilasciato nel 2026 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X.