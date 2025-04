Ryan Gosling protagonista di Star Wars: Starfighter, al cinema dal 2027

Ryan Gosling sarà il protagonista di Star Wars: Starfighter, il nuovo film dell’universo creato da George Lucas, in arrivo nelle sale il 28 maggio 2027. La regia è affidata a Shawn Levy. L’annuncio ufficiale è stato fatto durante la Star Wars Celebration 2025 a Tokyo dalla presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy insieme allo Chief Creative Officer Dave Filoni. Il film standalone sarà ambientato circa cinque anni dopo gli eventi di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker del 2019. Le riprese inizieranno in autunno e racconteranno una storia completamente nuova, con personaggi inediti e ambientata in un’epoca ancora mai esplorata sullo schermo.

