Trump ribadisce la priorità della deportazione degli immigrati illegali

In un'intervista rilasciata alla NBC, il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, ha sottolineato che la deportazione degli immigrati illegali rappresenta una priorità assoluta per la sua amministrazione. Dopo la vittoria elettorale su Kamala Harris, Trump ha delineato i punti principali della sua agenda, ponendo al primo posto la sicurezza dei confini.

Trump ha dichiarato che la deportazione degli immigrati illegali non è una questione di costi, ma una necessità imprescindibile per garantire la sicurezza nazionale. Ha affermato l'intenzione di rafforzare i confini, pur mantenendo aperta la possibilità per le persone di entrare legalmente nel Paese. "Non sono uno che dice 'No, non potete entrare'. Vogliamo che le persone entrino", ha precisato, sottolineando l'importanza di un ingresso legale e rispettoso delle leggi statunitensi.

Il presidente eletto ha evidenziato che la sicurezza dei confini è una preoccupazione centrale per gli elettori, i quali desiderano confini sicuri e accoglienza per chi entra legalmente e con amore per il Paese. Ha inoltre menzionato che la sua amministrazione non tollererà la presenza di individui che hanno commesso crimini o che sono coinvolti nel traffico di droga, affermando che tali persone saranno rimpatriate nei loro Paesi d'origine.

Trump ha riferito di aver avuto conversazioni telefoniche rispettose sia con Kamala Harris che con il presidente uscente Joe Biden. Con Harris ha discusso della transizione, concordando sull'importanza di un passaggio di potere il più fluido possibile. Ha inoltre anticipato un prossimo incontro con Biden, affermando che "molto presto ci sarà un pranzo".

Queste dichiarazioni confermano l'intenzione di Trump di attuare politiche rigorose sull'immigrazione illegale, focalizzandosi sulla sicurezza dei confini e sull'applicazione delle leggi esistenti. La sua amministrazione sembra determinata a intraprendere azioni decisive per affrontare le preoccupazioni legate all'immigrazione clandestina e alla sicurezza nazionale.