Milan, infortunio per Morata: trauma cranico in allenamento, salta la trasferta a Cagliari

Durante l'allenamento odierno, l'attaccante del Milan Álvaro Morata ha subito un trauma cranico a seguito di uno scontro aereo con il compagno di squadra Pavlovic. Immediatamente soccorso, Morata è stato trasportato all'ospedale di Legnano, dove è stato sottoposto a una risonanza magnetica che ha escluso lesioni gravi. Il giocatore rimarrà in osservazione per le prossime ore, come previsto dai protocolli medici in questi casi.

A causa dell'infortunio, Morata non sarà disponibile per la trasferta di sabato 9 novembre contro il Cagliari, in programma alle ore 18:00. L'allenatore Paulo Fonseca dovrà quindi rivedere le sue scelte offensive. Con Morata indisponibile, è probabile che Tammy Abraham, recentemente rientrato da un infortunio, venga schierato come titolare nel ruolo di centravanti.

Probabili formazioni:

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Palomino, Luperto, Augello; Makoumbou, Marin; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli. Allenatore: Davide Nicola.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Royal, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernández; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leão; Abraham. Allenatore: Paulo Fonseca.

La situazione sarà monitorata attentamente nei prossimi giorni per valutare i tempi di recupero di Morata e le eventuali modifiche tattiche necessarie per le prossime partite.