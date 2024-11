Harry e Meghan preoccupati per la vittoria di Trump: il visto del principe a rischio?

La recente vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali statunitensi ha suscitato preoccupazioni per il principe Harry e Meghan Markle. I rapporti tra i duchi di Sussex e Trump sono stati tesi sin dal 2016, quando Meghan criticò pubblicamente il tycoon durante la campagna elettorale. Nel 2020, la coppia si trasferì in California, uno stato tradizionalmente democratico, e invitò gli americani a votare contro l'incitamento all'odio, interpretato come un attacco a Trump.

Nel 2023, Harry pubblicò l'autobiografia "Spare", in cui ammise l'uso di droghe come cocaina, cannabis e funghi allucinogeni. Queste rivelazioni sollevarono interrogativi sulla legalità del suo visto statunitense, poiché i richiedenti devono dichiarare eventuali precedenti di uso di sostanze stupefacenti. La Heritage Foundation, un think tank conservatore, intentò una causa per ottenere l'accesso ai documenti di immigrazione di Harry, sostenendo che potrebbe aver ricevuto un trattamento preferenziale.

Donald Trump, durante un'intervista con Nigel Farage su GB News, dichiarò che, se fosse provato che Harry ha mentito sul consumo di droghe nella domanda per il visto, dovrebbero essere prese "misure appropriate", senza escludere l'espulsione. Tuttavia, suo figlio Eric Trump, in un'intervista successiva, ha minimizzato la questione, affermando che la famiglia Trump nutre grande rispetto per la monarchia e che non sono interessati a riesaminare il visto di Harry.

Nonostante le tensioni, sembra che Harry non rischi l'espulsione dagli Stati Uniti. La causa legale è stata chiusa con la presentazione di due ordini e un "memorandum opinion" sigillati, ponendo fine al caso. Eric Trump ha inoltre sottolineato che suo padre non intende rivedere la questione del visto di Harry, affermando: "Non me ne frega niente se lui ha fatto uso di droghe. Non significa niente."

Tuttavia, Eric ha colto l'occasione per criticare Meghan Markle, definendola "piuttosto impopolare" sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito, e ha espresso dispiacere per la situazione di Harry, affermando che sembra "essere andato fuori di testa ed è triste vederlo in questo modo".

Nonostante le tensioni passate e le dichiarazioni pubbliche, la vittoria di Trump non sembra influenzare negativamente la permanenza di Harry negli Stati Uniti. La chiusura del caso legale e le dichiarazioni di Eric Trump indicano che il visto del principe non è a rischio.