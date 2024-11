Kamala Harris pronta a riconoscere la vittoria di Donald Trump nelle elezioni presidenziali del 2024

La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, si appresta a riconoscere la vittoria di Donald Trump nelle recenti elezioni presidenziali. Secondo fonti anonime citate da NBC News, Harris contatterà oggi il presidente eletto per ammettere la sconfitta e riconoscere il risultato elettorale.

Harris sta inoltre preparando un discorso che terrà nel corso della giornata presso la Howard University di Washington. Secondo assistenti citati dalla CNN, la vicepresidente esorterà i suoi sostenitori ad accettare l'esito delle elezioni e inviterà il Paese a collaborare per trovare un terreno comune.

Anche il presidente uscente, Joe Biden, ha in programma di contattare Trump e di rilasciare una dichiarazione pubblica sull'esito delle elezioni, come riferito da un funzionario della Casa Bianca a NBC News. I dettagli riguardanti l'orario della telefonata e del discorso di Biden sono ancora in fase di definizione.

Nel frattempo, l'ex presidente George W. Bush ha espresso le sue congratulazioni a Trump per la vittoria. In una dichiarazione, Bush ha affermato: "Mi complimento con il presidente Trump per la sua elezione a 47° presidente degli Stati Uniti d'America, così come con il vicepresidente eletto JD Vance e le loro famiglie". Ha inoltre ringraziato Biden e Harris per il loro servizio e ha lodato l'alta affluenza alle urne come segno della salute della repubblica e della forza delle istituzioni democratiche. Bush ha aggiunto: "Laura e io siamo grati ai funzionari elettorali, agli scrutatori e ai volontari che hanno supervisionato un'elezione libera e corretta. Ci uniamo ai nostri concittadini nel pregare per il successo dei nostri nuovi leader a tutti i livelli di governo".

Durante la campagna elettorale, Bush aveva scelto di non sostenere pubblicamente nessuno dei due candidati, mentre sua figlia Barbara aveva partecipato come volontaria alla campagna di Harris.