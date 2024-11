Putin e le elezioni USA 2024: Trump o Harris? L'incognita del Cremlino

Le elezioni presidenziali statunitensi del 2024 vedono gli elettori scegliere tra Donald Trump e Kamala Harris. Una domanda che emerge è: chi preferirebbe il presidente russo Vladimir Putin come prossimo inquilino della Casa Bianca?

Secondo un'analisi di Politico Europe, il Cremlino potrebbe non avere una preferenza netta tra Trump e Harris. Nel 2016, la vittoria di Trump fu accolta con entusiasmo a Mosca, ma otto anni dopo, con due elezioni e l'invasione dell'Ucraina alle spalle, la situazione è cambiata. Nina Khrushcheva, professoressa alla New School di New York e pronipote di Nikita Khrushchev, osserva che "Putin è un uomo basso e vanitoso" e che "al Cremlino piace il fatto che l'alto e ricco Trump sia in sua assoluta soggezione".

La posizione di Trump sull'Ucraina potrebbe teoricamente avvicinarlo a Putin. Il candidato repubblicano ha promesso di porre fine alla guerra in un giorno, presumibilmente costringendo Kiev a fare concessioni territoriali. Abbas Gallyamov, ex speechwriter di Putin, ha affermato che "Putin ha disperatamente bisogno di una vittoria" e che un conflitto prolungato non aiuta la sua legittimità.

Tuttavia, durante il suo primo mandato, Trump non ha mantenuto la promessa di migliorare le relazioni con la Russia e di revocare le sanzioni imposte per l'annessione della Crimea e l'invasione dell'Ucraina orientale. Questo induce Mosca a dubitare che l'ostilità di Washington scompaia con una sua eventuale rielezione. Dmitry Medvedev, vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, ha dichiarato su Telegram che "le elezioni non cambieranno nulla per la Russia, perché i candidati riflettono pienamente il consenso bipartisan secondo cui il nostro Paese deve essere sconfitto". Ha inoltre definito "banalità" le parole di Trump sulla fine della guerra e i suoi buoni rapporti con la Russia. Medvedev ha aggiunto che Trump "non può fermare la guerra. Non in un giorno, non in tre giorni, non in tre mesi. E se ci provasse davvero, potrebbe essere il nuovo JFK". Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha sottolineato che "chiunque vinca le elezioni, non vediamo alcuna prospettiva che l'America cambi il suo corso russofobo".

Per quanto riguarda Kamala Harris, nonostante la sua aperta ostilità, la sua eventuale vittoria potrebbe non essere così negativa per il Cremlino. A settembre, Putin ha espresso un apparente endorsement sarcastico per Harris, affermando che "ha una risata così espressiva e contagiosa, dimostra che sta facendo bene". Secondo Khrushcheva, la promessa di Trump di una rapida fine della guerra in Ucraina, anche se assicurasse territorio a Mosca, potrebbe non essere l'esito preferito da Putin. "Ha fatto della guerra il fulcro della sua eredità, e quindi la combatterà finché ne avrà bisogno, vorrà e potrà", ha osservato Khrushcheva, suggerendo che Harris potrebbe aiutare il presidente russo prolungando uno status quo che Mosca ritiene stia giocando a suo favore.

In conclusione, il Cremlino potrebbe non avere una preferenza chiara tra Trump e Harris, poiché entrambi i candidati presentano vantaggi e svantaggi per la Russia. La posizione di Trump sull'Ucraina potrebbe teoricamente avvicinarlo a Putin, ma la sua imprevedibilità e le promesse non mantenute durante il primo mandato inducono Mosca a dubitare di un reale miglioramento delle relazioni. D'altro canto, nonostante l'ostilità aperta di Harris, la sua eventuale vittoria potrebbe prolungare uno status quo che il Cremlino ritiene favorevole.