Live Elezioni USA Kamala Harris vs Donald Trump: Segui in diretta risultati e aggiornamenti

In vista delle imminenti elezioni presidenziali negli Stati Uniti, che vedranno contrapposti Kamala Harris e Donald Trump, l'agenzia di stampa Adnkronos, in collaborazione con il Centro Studi Americani, ha organizzato un evento speciale per seguire in diretta gli esiti delle votazioni e analizzare le implicazioni internazionali di questa cruciale tornata elettorale.

L'appuntamento è fissato per il 6 novembre 2024, a partire dalle ore 5:00 del mattino, presso il Palazzo dell’Informazione a Roma. L'evento, denominato "Breakfast in America", offrirà una copertura in tempo reale dei risultati elettorali, con la partecipazione di ospiti italiani e internazionali, sia in studio che in collegamento da Washington, New York e Palm Beach, Florida.

Live Elezioni USA diretta streaming

Il direttore di Adnkronos, Davide Desario, affiancato dai vicedirettori Giorgio Rutelli e Fabio Insenga, guiderà le analisi degli esperti per approfondire gli effetti che il risultato delle elezioni americane potrebbe avere sul futuro politico, economico e strategico dell’Italia, dell’Europa e del mondo.

Gli approfondimenti toccheranno le principali questioni geopolitiche e strategiche in gioco:

- Politica Estera: Si discuterà di come potrebbe cambiare l'approccio degli Stati Uniti verso alleati e rivali. Quali scenari aprirebbe una nuova presidenza Trump in termini di spesa militare e politiche commerciali? E in caso di vittoria di Kamala Harris, come si configurerebbe il futuro dell’alleanza transatlantica?

- Ucraina e Medio Oriente: Il futuro dei conflitti in Ucraina e in Medio Oriente sarà al centro dell'analisi, considerando anche l'equilibrio di poteri al Congresso e le posizioni riguardo al sostegno a Zelensky e Netanyahu.

- Asia e rapporto con la Cina: Si esaminerà l'evoluzione delle relazioni tra Stati Uniti e Cina, il ruolo emergente dell’India, le ambizioni del Giappone e il consolidamento delle alleanze con Corea del Sud, Australia e Filippine.

- Strategie di Comunicazione e Soft Power: L'evento esplorerà la trasformazione di Kamala Harris da vicepresidente a candidata presidenziale e le dinamiche della campagna elettorale. Inoltre, si discuterà del ruolo di figure come Elon Musk nell'influenzare l'opinione pubblica globale.

Chi è Kamala Harris

Kamala Harris è la vicepresidente degli Stati Uniti dal 2021, eletta insieme al presidente Joe Biden. È la prima donna, nonché la prima persona di origini afroamericane e sud-asiatiche, a ricoprire questa carica nella storia americana. Harris ha una lunga carriera politica e giuridica; è stata procuratrice generale della California e senatrice per lo stesso stato. Durante il suo mandato, ha portato avanti temi come la giustizia sociale, i diritti civili e l'accesso equo alle opportunità economiche. La sua esperienza e le sue origini multiculturali le hanno conferito un ruolo importante nelle politiche interne e internazionali degli Stati Uniti.

Chi è Donald Trump

Donald Trump è stato il 45º presidente degli Stati Uniti, in carica dal 2017 al 2021, e un noto imprenditore e personaggio televisivo prima di entrare in politica. Durante la sua presidenza, Trump ha promosso politiche nazionaliste, enfatizzando la protezione dell'industria americana, la riduzione delle imposte e il rafforzamento dei controlli sull'immigrazione. Ha preso una posizione decisa in politica estera, adottando un approccio di confronto con la Cina e cercando di ridurre l'impegno militare statunitense all'estero. Trump è noto per la sua capacità di influenzare i suoi sostenitori attraverso i social media e il suo stile comunicativo diretto e controverso, che ha avuto un impatto profondo sul panorama politico statunitense.