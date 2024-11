Stranger Things Netflix : la quinta e ultima stagione in arrivo nel 2025

Nel giorno dello 'Stranger Things Day', il 6 novembre 2024, Netflix ha annunciato che la quinta e conclusiva stagione della celebre serie 'Stranger Things' sarà disponibile nel 2025. Per celebrare l'occasione, è stato rilasciato un teaser che svela i titoli degli otto episodi finali:

1. "La missione"

2. "La scomparsa di [censurato]"

3. "La trappola"

4. "Il mago"

5. "La scossa"

6. "La fuga da Camazotz"

7. "Il ponte"

8. "Il mondo reale"

La trama riprenderà nell'autunno del 1987, circa un anno dopo gli eventi della quarta stagione, con un salto temporale che riflette la crescita dei giovani protagonisti. La produzione della stagione finale è iniziata nel gennaio 2024, coinvolgendo il cast originale, tra cui Millie Bobby Brown (Undici), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Noah Schnapp (Will Byers) e altri. Sono previste anche nuove aggiunte al cast, come Linda Hamilton, nota per il suo ruolo in 'Terminator'.

'Stranger Things', creata dai fratelli Duffer, ha debuttato nel luglio 2016, diventando rapidamente una delle serie più popolari su Netflix. Ambientata nella fittizia cittadina di Hawkins, Indiana, la serie mescola elementi soprannaturali e riferimenti alla cultura pop degli anni '80, conquistando un vasto pubblico globale. La quarta stagione ha registrato oltre 140,7 milioni di visualizzazioni a livello mondiale, contribuendo a riportare in auge brani musicali come 'Running Up That Hill' di Kate Bush.

La serie ha ottenuto oltre 70 riconoscimenti internazionali, tra cui diversi Emmy e lo Screen Actors Guild Award per il miglior cast in una serie drammatica, oltre a più di 230 nomination. Il 6 novembre è celebrato dai fan come lo 'Stranger Things Day', in ricordo della scomparsa di Will Byers, evento che dà inizio alla trama della serie.

Oltre alla stagione finale, l'universo di 'Stranger Things' si espanderà con nuovi progetti, tra cui 'Stranger Things: The First Shadow', uno spettacolo teatrale previsto nel West End di Londra, e una serie animata spin-off attualmente in fase di sviluppo.